250 Bin Senelik Dişler, Neandertallere Dair Bilgiler Sunuyor

Bilim insanları, iki neandertal üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda binlerce yıl önce yaşanmış ve tarihin en eski demir maruziyeti olarak anılacak bir keşif gerçekleştirdiler.

Bir grup bilim insanının Science Advances dergisinde yayınlanan makalesinde, iki neandertal çocuğun dişleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler yayınlandı. Dişler, aradan geçen binlerce seneye rağmen, insan hayatına dair önemli bilgiler veren işaretlerle dolu ve bilim insanları da bu işaretleri değerlendirerek oldukça önemli bilgiler elde etti.

Neandertallerden birinin ergenlik çağında bir çocuk, diğerinin ise genç yetişkinliğe yeni erişmiş bir birey olduğu düşünülüyor. Fransa'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar esnasında ortaya çıkan 250 bin senelik dişlerin ilk ortaya koyduğu ise uzun buzul çağı kışlarının neandertallerin sağlıkları üzerinde büyük bir etkisi olduğu bilgisi oldu.

Ancak araştırmada en çok dikkat çeken konu, bulunan dişlerdeki izlerin ilk demir maruziyetine işaret etmesi. Araştırma ekibi, dişler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda; baryum, oksijen ve kurşun düzeylerini ölçerek neandertallerin hangi kimyasallara maruz kaldıklarını, hangi iklim koşullarında ne gibi gıdalarla beslendiklerini ortaya çıkardı. Aynı zamanda dişler neandertallerin emzirme alışkanlıklarına dair de önemli bilgiler verdi.

Bulunan dişler sayesinde, çocukların çok genç yaşta (ortalama 3-6 yaşları arasında) yoğun miktarda demire maruz kaldığı tespit edildi. Ekibin şimdi cevabını aradığı soru ise bu demir maruziyetinin nasıl oluşmuş olabileceği. Aynı şekilde ekip bu maruziyetin, neandertallerin sağlığı üzerinde tam olarak nasıl bir etki yaratığını da bilmiyor ancak bölgede elde edilecek yeni kaynakların araştırmanın ilerlemesine yardım edeceği düşünülüyor.

Araştırma ekibi, geçmişten gelecek bu bilginin, yeni kanıtlarla desteklenmesi ve ortaya net veriler çıkarması durumunda günümüz insanına dair pek çok soruya yanıt olabileceği düşüncesinde ve konuyla ilgili çalışmalar da devam ediyor.