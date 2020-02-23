2020 Toyota Supra’nın Son Vidasına Kadar Söküldüğü Video

Otomobil tutkunlarının genelde iki büyük hayali olur: Kendi otomobillerini sıfırdan inşa etmek ve süper hızlı bir otomobile sahip olmak. Papadakis Racing ise ikisinin kesişiminde bulunuyor.

Bir yarış takımı, otomobilleri en hızlı olması için üretir ki bu da pek çok otomobil tutkununun hayallerinin birleştiği noktadır. Öte yandan bu takımlar sadece araba yapmaz, bir ekip ve bir de marka yönetirler. Bunun için de çeşitli çalışmalar yaparlar.

Formula Drift takımlarından Papadakis Racing, 2020 yılında yapılacak mücadeleler için yeni aracını üretiyor. Bu yıl için firmanın tercihi ise 2020 model Toyota Supra. Yani yapılmasını yıllardır beklediğimiz araç.

En baştan başlamak

Papadakis Racing takımının YouTube kanalında yer alan videoyu Steph Papadakis’in kendisi seslendirirken Toyota Supra’nın adım adım sökülüşünü, geriye sadece bir iskelet kalışını görüyoruz.

Teknik olarak yarış ekibinin kullandığı Toyota Supra, yeterince paranız varsa gidip alabileceğiniz otomobilden farklı değil. Otomobillere ilgiliyseniz aracın sökülme süreci size yeni Supra’da neyin, neden ve nasıl yapıldığına dair bir fikir veriyor.

Yarış ekibinin amacı da aslında bizimle aynı sorulara cevap vermek. Böylece ellerindeki aracı daha iyi anlayabilecek ve yarış performanslarının en üst düzeyde olabilmesi için yapmaları gereken değişiklikleri de görecekler.

Ayağı yerden kesecek kadar Supra

Videoda, aracın aslında çok az bir kısmının yarış için kullanılacağı göze çarpıyor. Bu da oldukça normal sayılır. Adeta boş bir tablo gibi metal bir iskelet olarak kalan aracın üzerinde pek çok değişiklik yapılacak ancak yarış performansına faydası olmayan oldukça fazla sayıdaki parça da çıkarılacak.

Yarış ekibi, videoda detaylı şekilde anlattıkları üzere yeni Supra’nın motorunu 1000 beygir güç üretebilecek şekilde modifiye etmeyi de başardı. Özellikle İngilizce biliyorsanız, gerçek bir profesyonel tarafından adım adım ve detaylı şekilde anlatılan bu videoyu kaçırmayın.