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28 Yıllık Half-Life, 19 Yaşındaki Emektâr Nokia N95'te Çalıştırıldı [Video]

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28 yıllık efsane oyun Half-Life, 19 yaşındaki emektâr Nokia N95'te şaşırtıcı bir şekilde 30 FPS performansla çalıştırıldı.

28 Yıllık Half-Life, 19 Yaşındaki Emektâr Nokia N95'te Çalıştırıldı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasında eski yapımları akla hayale gelmeyecek cihazlarda çalıştırmak âdeta bir ata sporu hâline geldi. Genelde bu alanda Doom'u görmeye alışkınız ancak bu kez çıta çok başka bir seviyeye taşındı. 28 yıllık efsanevi nişancı oyunu Half-Life, tam 19 yaşındaki emektâr Nokia N95’te çalıştırıldı.

Geliştirici Dante D. Leoncini’nin imza attığı bu çılgın proje, Gordon Freeman’ın maceralarını cebimize, hem de dokunmatik ekranlar dünyasından çok öncesine ait bir telefona getiriyor.

64 MB RAM'de 30 FPS performans veriyor

En ilginci de oyun, Nokia N95'te 30 FPS performans verebiliyor. Üstelik projede klavye ve fare desteği bile mevcut. Elbette 2.6 inçlik mini minnacık bir ekranda ve 240x320 piksel çözünürlükte oynamak zorundasınız. Telefonun kalbinde yalnızca 332 MHz’lik bir işlemci ve komik gelecek cinsten 64 MB RAM olduğunu düşünürsek, bu durum tam anlamıyla bir mühendislik harikası.

Bu büyünün arkasındaki gizli tarif ise Xash3D FWGS adlı açık kaynaklı bir motor. Geliştirici, bazı haritalarda RAM yetersizliğinden çökmeler yaşansa da oyunun genel olarak akıcı olduğunu belirtiyor. Hatta listesinde oyuna LAN ve çevrimiçi çok oyunculu mod eklemek gibi çılgın planlar da var.

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