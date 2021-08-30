30 Ağustos Çoşkusu: 12 Unutulmaz Reklam Filmi ve Video

Anadolu’nun makus talihini değiştiren Milli Mücadele’nin zaferle taçlandığı 30 Ağustos’u karşılamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu duygulara ortak olan firmaların reklam filmleri ve hazırlanan özel videoları sizler için derledik.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde seferber olan Anadolu’nun zaferi 30 Ağustos, bugün üzerinde yaşadığımız ve bu satırları okumanızı sağlayan cumhuriyetimizin temellerini attı.

Yaşadığımız şu kritik dönemde gördüklerimiz, hepimize sahip çıkmamız gereken değerleri bir kez daha hatırlatıyor. Zaferleri tarih derslerinden, dedelerinin anlattıklarından öğrenen kuşakların kurduğu şirketler, o değerleri konsantre bir şekilde reklam filmleri ve kısa videolar ile anlatmaya çalıştılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi metro klibi (2019):

Doç. Dr. Emrah Sefa Gürkan, Vestel için milli mücadele döneminde bir yumurtanın bile zafere katkısını anlatıyor (2020):

Turkcell'in geçtiğimiz yılki #BayrağıDevralıyorum reklamı:

Sunay Akın’ın yazıp seslendirdiği Petrol Ofisi reklamı (2021)

Ziraat Bankası’nın Başkomutan'a saygı duruşu (2021):

Kütahya Porselen #MeydanOkuTarihYaz diyerek, bugünkü zaferlerimizin 30 Ağustos ile anlam kazandığını söyledi (2021):

İş Bankası adına İş Sanat tarafından hazırlanan basit ama son derece dokunaklı şu reklam filmi:

Turkcell’in #DönümNoktası filmi bu yılın en çok izlenenlerinden oldu:

İyi Parti’nin hazırladığı kısa film de her kesim tarafından beğenildi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan video şu şekildeydi:

T.C. İletişim Başkanlığı da hazırlanan şu video ve mini belgeseller ile 30 Ağustos’u karşıladı: