Cirque Du Soleil Gösterisini İzlemek Ücretsiz Oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, eğlence sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bu duruma karşı çözüm arayan firmalar, bazı içeriklerini ücretsiz bir şekilde internet ortamında izleyicilerin beğenisine sunuyor. Bunun son örneği, Cirque Du Soleil oldu.

Belirtmek gerekirse, Netflix geride bıraktığımız haftalarda 10 orijinal belgeselini YouTube’da ücretsiz izlemeye açmıştı. Benzer bir adım atan Kanada merkezli sanat topluluğu Cirque Du Soleil, bir buçuk saatlik gösterisini internette ücretsiz yayınladı.

Gösterinin bilet fiyatı 107 ila 460 dolar (750 TL-3200 TL) arasında değişiyor. Bu özel sirk ücretsiz yayınlanmışken gösteriyi buradan en hızlı şekilde izlemenizi öneriyoruz. Gösterinin ne kadar süre yayında ücretsiz kalacağı bilinmiyor.

Cirque du Soleil, koronavirüs nedeniyle bir buçuk saatlik gösteriyi ücretsiz yayınladı:

“Güneş Sirki” anlamına gelen Cirque du Soleil’in temelleri, 1984 yılında eskiden sokak sanatçısı olan Guy Laliberte ve Daniel Gauthier tarafından atıldı. Sanat topluluğu, 2010 yılı itibarıyla yıllık 850 milyon Kanada dolarına ulaştı. Ayrıca, topluluğu 90 milyondan fazla kişi izledi. Akrobasi ve modern dansı birleştirerek farklı bir tarz ortaya koyan ve dünyanın en büyük sirki haline dönüşen Cirque du Soleil, 2015 yılında ABD-Çin yatırım şirketi TPG Capital’e satıldı.

Özellikle 1990’lu ve 2000’li yıllarda hızla büyüyen Cirque du Soleil, dünya çapında 300’den fazla şehirde sahnelendi. 50 ülkeden 4 bin 900 kişiyi çalıştıran şirket, yıllık olarak 1 milyar ABD doları tutarında gelir elde ediyor. Sirkin Las Vegas gösterisi bir gecede tek başına 9 binden fazla izleyiciye oynuyor. Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan Cirque du Soleil yapımlarını gördü.

Cirque du Soleil; 3 kez Drama Desk Ödülü, 7 kez Primetime Emmy Ödülü, birer kez Daytime Emmy ve Juno Ödülleri’ni almaya hak kazandı. Söz konusu şirket, özellikle 2000-2009 yılları arasında hızlı bir büyüme yaşadı.