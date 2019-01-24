Rahmetli Steve Jobs'un tasarımıyla dünyayla buluşan Macintosh'un ilk versiyonunun 35. yaşını kutluyoruz.

24 Ocak 1984 günü, Cupertino - Kaliforniya'daki Flint Center'da gerçekleştirilen lansman, belki de bilgisayarların tarihini değiştirdi. "Merhaba ben Macintosh. Şu kutudan çıkmış olmak çok güzel." cümlesiyle başlayan macerada 35. yılı geride bırakmış durumdayız.

Gencecik bir delikanlıyken, gerçekleştirdiği lansmanla Macintosh'u duyuran ve heyecanla yenilikleri anlatan Steve Jobs'ın videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Tanıtımının hemen ardından, Super Bowl reklamıyla Macintosh'un ayak sesleri iyiden iyiye hissedilir olmuştu. İşte 1984 temalı o muhteşem reklam:

Son olarak Steve Jobs'ın Macintosh'u Boston Computer Society'ye sunduğu videoyla nostalji kuşağımıza son veriyoruz: