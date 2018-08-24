Dünyanın İlk Tüketici Şikayeti Mektubu Keşfedildi

Sümerler döneminden kalma bir tableti tercüme eden bilim insanları, tabletin tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe tarafından paylaşılan habere göre Chicago Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Irak’ın güneyindeki Tel el Mukayyer (antik dönemdeki adı ile UR) kentinde bulunan 3800 yıllık bir tabletin tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olduğunu duyurdular.

Bulgularını Reddit’te paylaşan bilim insanları, British Museum’da sergilenen 11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tabletin bir gümüş tüccarının kendisine kötü kalite ürün gönderen başka bir tüccara yazdığı bir şikayet mektubu olduğunu belirttiler.

Bilim insanlarına göre Akad dilinde yazılmış olan tabletteki uzun ve agresif cümleler, mektubu yazan tüccarın fazlasıyla sinirli olduğunu gösteriyor. Mektubun tam çevirisi ise şu şekilde:

‘’Bana geldiğinde Gimil-sin'e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın.

Ulağım Sit-Sin'i, kötü külçeler verip 'Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git' deyip gönderdin.

Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın?

Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim.

Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin.

Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım.

Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım.’’