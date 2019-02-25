Suçsuz Yere 39 Yıl Hapis Yatan Adama 21 Milyon Dolar

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olayda, suçsuz yere 39 yılını hapiste geçiren bir kişiye 21 milyon dolar tazminat ödenecek.

Kolluk kuvvetleri ve hakimler, zaman zaman suçsuz insanlara da ceza verebiliyor. Bu hatalı kararlar daha sonra büyük skandallara dönüşebiliyor ve sonucunda da ciddi tazminatlar ödeniyor.

Craig Coley adlı adam, 1978 yılında Rhonda Wicht adlı kadını ve 4 yaşındaki oğlunu öldürmekten suçlu bulunmuştu. Adama eyaletin en ağır cezası verildi ve adam 13.991 gün hapis yattı.

Dava, delillerdeki ve ifadelerdeki tutarsızlıkları fark eden polis müdürü Michael Bender’in yardımıyla tekrar açıldı.

Boğularak öldürülen kadın ve yastıkla boğulan oğlundan alınmış olan DNA örneklerinin Corey’in DNA’sıyla uyuşmadığı öğrenildi. Cinayet sabahı Corey’yi ve arabasını evin önünde gördüğünü belirten komşusu da çok net göremediğini söyleyerek ifadesinde değişikliğe gitti. Komşunun ifadesi davanın kaderini belirlemiş ve adamın 39 yıl hapis yatmasına sebep olmuştu.

Corey’in o dönemde maktul ile ilişkisinin olduğu bilinen adamın cinayet saatinde işlettiği restoranda olduğu belirtildi.

Corey, hapishanede örnek bir mahkum olmuş ve üniversiteyi bitirirken yüksek lisansa başlamış. Günlük 140 dolardan 2 milyon dolar tazminat verilen 71 yaşındaki adam, federal mahkemede tazminat davası açtı. Simi Valley Belediyesi ise uzlaşmaya giderek adama 21 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.