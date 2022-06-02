3D Baskıyla Üretilen Bir Kulak, Bir İnsana Nakledildi

3D baskı yoluyla üretilen bir kulak, doğuştan küçük kulakla doğan Meksikalı bir hastaya nakledildi ve kadının normal boyutlarda bir kulağa sahip olmasını sağladı. Operasyonda kullanılan organın, kadınının hücrelerinden üretildiği açıklandı.

Dünya çapında hız kesmeden devam eden teknoloji gelişmeler, birçok alanda ilerleme kaydetmemize olanak tanıyor. Her birimiz için büyük önem arz eden sağlık da bu gelişmelerden etkilenen alanların başında yer alıyor.

Şimdi ise son yıllarda popülaritesi oldukça yükselen 3 boyutlu baskı teknolojileri ile sağlık konusunda büyük bir adım atıldı. Uzmanlar, hayatı boyunca kulağındaki bir sorunla mücadele eden Meksikalı bir kadına 3D baskıyla oluşturulan bir kulak yerleştirmeyi başardı ve kadının normal boyutlarda bir kulağa sahip olmasını sağladı.

Kulak, kadının hücrelerinden elde edildi

20 yaşında olduğu belirtilen Alexa ismindeki kadın, hayatı boyunca ‘kulak yokluğu’ olarak da bilinen ‘mikrotia’ isimli bir sorun ile dünyaya gelmişti. Ortalama olarak 10.000 doğumda bir görüldüğü; yani oldukça nadir olduğu belirtilen bu sorun, kulağın deforme olmasına ve anormal bir şekilde küçük görülmesine neden oluyor.

Uzmanlar, hayatı boyunca bu ‘mikro kulağı’ saçıyla gizlemek zorunda kalan Alexa için 3 boyutlu baskı teknolojisinden yararlanmak istedi tarihe geçecek bir operasyona imza attı. Gelen haberlerde kulağın, kadının kendi hücrelerinden 3D baskı yoluyla üretildiği ve doktorlar tarafından naklinin gerçekleştirildiği aktarıldı. Ayrıca bunun, ilk insanlı deneyler sırasında gerçekleştiği de açıklamalarda yer aldı.

İmplantın rejeneratif tıp firması 3DBioTherapeutics tarafından geliştirildiği kaydedildi. İşlemi basit bir şekilde anlatacak olursak; kadının kulağındaki kıkırdaktan alınan hücreler, milyarlarca hücreye bölündü ve sağlıklı kulağın 3 boyutlu taramasıyla birlikte 3DBio şirketine gönderildi. Şirket, hücreleri kolajen bazlı biyo-mürekkep ile birleştirdi ve bir biyoyazıcıya yerleştirerek toplamda 10 dakika sürdüğü belirtilen baskı işlemini gerçekleştirdi. Bunun ardından da elde edilen kulak, cerrahlara gönderildi.

Bunun yanı sıra Alexa’nın klinik deneylere katılan 6-25 yaş arası 11 gönüllüden biri olduğu, bu kişilerin testler sonucunda naklin güvenli olup olmadığını görmek için beş yıl boyunca izleneceği açıklandı. Ayrıca bu teknolojinin oldukça yeni olması sebebiyle kulağın vücut tarafından kabul edilip edilmeyeceğinin kesin olmadığı aktarıldı. Ancak, kulağın hastanın vücudundan alınan hücrelerle oluşturulmasının bu ihtimali güçlendirdiği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Tarihte ilk kez canlı dokular yardımıyla ilk kez yapılmış olduğu düşünülen 3D baskının gelecekte tıp dünyasına ışık tutması bekleniyor. Uzmanlar, bu tarz nakillerin birkaç saat içinde tamamlanabilir olacağını ve gelecekte çok daha yaygın olabileceğini düşünüyor. Alexa’ya yapılan kulak nakli, estetik yönü daha fazla basan bir operasyon olsa da bilim insanları, 3D baskı teknolojisinin gelecekte karaciğer ve böbrek gibi daha hayati organları kopyalamada kullanılabileceğini ve birçok insanın hayatını kurtarabileceğini düşünüyor.