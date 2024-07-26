Teknolojinin ilerlemesi sayesinde artık 3D yazıcılarla üretilen yemekler görmeye başladık. Peki bu yemekler tam olarak nasıl üretiliyor? Bildiğimiz yemeklerle aynı oluyor mu?

3D yazıcıların hayatımıza girmesiyle yeni bir dönem başladı. Artık 3D yazıcılarla üretilmiş yemekler bile üretiliyor. Hatta gelecekte mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası olacağı öngörülüyor.

Sahiden, nasıl oluyor da yazıcıdan yemek üretilebiliyor ve normal yemekler gibi yenebiliyor? Besin değerleri veya tadı değişiyor mu? Ardındaki teknolojiye bakalım.

Bilgisayarda yemek yapma oyunu oynar gibi yemek tasarlanıyor.

Çikolata veya peynir gibi eritilebilir malzemeler; et, balık, tavuk vb. tozlar; un, su ve diğer bağlayıcı maddeler; sebze ve meyve tozları kullanılıyor. Yemeklerin yapısı ve şekli, dijital ortamlarda sanki yemek yapma oyunu oynar gibi tasarlanıyor ve nasıl oluşturulacağı belirleniyor.

Kullanılacak malzemeler, yazılıma yüklenmiş geometrik şekilleri seçilen malzeme ile basılıyor. Bu üretim süreci, katman katman yapılıyor ve aşağıdan yukarı doğru sanki bir bina inşa eder gibi gidiliyor.

Peki pişirmesi nasıl oluyor?

Pişirme işlemi yazıcıdan yazıcıya değişiyor. Bazıları malzemeyi baskı esnasında pişirirken bazılarının sonradan pişirilmesi gerekiyor. Genellikle de sonradan; mikrodalga, haşlama gibi yöntemlerle pişiriliyor.

Kullanılan malzemeler, normal yemeklerle aynı besin değerini ve lezzeti içerdiğinden neredeyse hiçbir farkı olmuyor. Kulağa yapay gelse de aslında öyle değil yani. Günümüzde; özellikle belli diyetleri olan hastalar için, astronotlar için, lüks restoranlar için özel yemekler 3D yazıcılarla üretilebiliyor

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