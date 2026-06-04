Haberler Webtekno Oyun [4-16 Haziran] Toplam Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

[4-16 Haziran] Toplam Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.