Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Herdling
|474 TL
|4 Haziran
|Total Chaos
|719 TL
|4 Haziran
|Solarpunk
|Belli değil
|8 Haziran
|Undisputed
|2.149 TL
|8 Haziran
|Persona 5 Royal
|699 TL
|9 Haziran
|Beastro
|Belli değil
|11 Haziran
|Frog Sqwad
|Belli değil
|11 Haziran
|Starseeker: Astroneer Expeditions
|Belli değil
|11 Haziran
|Junkster
|Belli değil
|16 Haziran
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.