Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[4-16 Haziran] Toplam Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[4-16 Haziran] Toplam Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Haziran ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[4-16 Haziran] Toplam Değeri 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Herdling 474 TL 4 Haziran
Total Chaos 719 TL 4 Haziran
Solarpunk Belli değil 8 Haziran
Undisputed 2.149 TL 8 Haziran
Persona 5 Royal 699 TL 9 Haziran
Beastro Belli değil 11 Haziran
Frog Sqwad Belli değil 11 Haziran
Starseeker: Astroneer Expeditions Belli değil 11 Haziran
Junkster Belli değil 16 Haziran

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com