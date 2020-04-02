Tuhaf Bir Kamera Tasarımına Sahip iPhone 12 Konsepti

Koronavirüs salgını nedeniyle lansmanının ertelenebileceği konuşulan iPhone 12 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir konsept tasarım sanatçısı da ortaya çıkan iPhone 12 bilgilerini göz önünde bulundurarak bir konsept tasarım yayınladı.

Koronavirüs pandemisi, hemen hemen bütün şirketlerin gelecek planlarını değiştirmesine neden oldu. Apple gibi teknoloji devleri de yeni ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi süreçlerinde sorunlar yaşıyorlar. Ortaya çıkan haberler, pandemi nedeniyle Apple’ın yeni iPhone 12’lerin Eylül ayında yapılması gereken lansmanını erteleyebileceğini söylüyor.

Tanıtımının ertelenmesi ihtimali olmasına rağmen iPhone 12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yayınladığı rapora göre Appl dört iPhone 12 modeli tanıtacak. iPhone 12 serisi Apple’ın ilk 5G iPhone’larına da sahip olacak olacak.

Kuo’nun yayınladığı rapora göre iPad Pro’ların ekran yenileme hızlarını üst seviyelere taşıyan ProMotion teknolojisi iPhone 12’lerde de olacak. ProMotion, iPhone'ların en iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip olmasını sağlayabilir.

Teknik özelliklerinin yanı sıra iPhone 12 serisinin boyutları ve tasarımı ile ilgili de bazı iddialar bulunuyor. Bu bilgilerden hiçbiri doğrulanmadı ancak konsept tasarım sanatçıları, ortaya çıkan bilgileri kullanarak kendi iPhone 12 tasarımlarını yayınlamaya başladılar.

Donel Bagrov isimli grafik sanatçısı da ortaya çıkan iPhone 12 sızıntılarına dayanarak bir iPhone 12 konsept tasarımı oluşturdu. Bagrov’un konsept iPhone 12’si, dikkat çekici kamera tasarımıyla diğer konseptlerden oldukça farklı görünüyor.

Bagrov’un konsept iPhone 12’sinde ilk göze çarpan, ekranda bulunan çentiğin tamamen kaybolmuş olması. Bagrov, ön kamera ve Face ID sensörünü ekranın altında olacağını düşünerek bu bileşenleri ekranın altına yerleştirmiş. Bu sayede iPhone 12, kesintisiz büyük bir ekrana sahip oluyor.

iPhone 12 konseptinde ikinci büyük sürpriz ise fiziksel tuşların tamamının kaybolmuş olması. Bagrov, “Slide TapTap” ismini verdiği tuşları fiziksel ses ve güç tuşlarının yerine getirdi. Tamamen dokunma ve kaydırma ile çalışacak bu tuşlar iPhone 12’ye ayrı bir hava kazandırmış.

Donel Bagrov, iPhone 12'nin 4, iPhone 12 Pro'nun ise 5 kamerayla geleceğini düşünüyor. Apple’ın iPhone 12’lerde nasıl bir tasarım ortaya koyacağı tabii ki henüz belli değil. Ancak Donel Bagrov’un konsept iPhone 12’si oldukça dikkat çekici görünüyor ve Apple'ın gerçekten böyle bir tasarımı tercih etmesi, yeni bir iPhone almak isteyenlerin hoşuna gidebilir.