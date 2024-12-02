İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir tırın dorsesinde yaklaşık 3500 adet kaçak oyun konsolu ve direksiyon seti yakaladı. Ürünlerin toplam değerinin 50 milyon TL civarında olduğu belirtildi.

Farklı türlerden ürünlerde kaçakçılık yapılmaya çalıştığı haberlerini düzenli olarak görüyorduk. Şimdi ise oyun konsolları bunlar arasında yerini aldı. Öyle ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, birçok kaçak konsol ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurt dışından ülkeye sokulan oyun konsollarının satışa sunulacağına dair bilgi aldı. Bunun ardından da ürünleri taşıyan bir araca ulaştılar. Bir tırda gerçekleştirilen aramada dorsede birçok bu tarz cihaza rastlandı.

50 milyon TL değerinde konsola ulaşıldı

İçinde konsollar, direksiyon seteleri ve oyun kumandalarının yer aldığı tır, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yakalandı. Toplam ele geçirilen kaçak ürün sayısının 3500 adet olduğu kaydedilirken 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ele geçirilen cihazların toplam değerinin ise 50 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Paylaşılan görsele baktığımızda çoğunluğun PlayStation 5 Slim olduğunu görebiliyoruz. Onlara PS ile uyumlu direksiyon setleri ve DualSense kontrolcüler eşlik ediyor.