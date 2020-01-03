Netflix Türkiye, platformun ikinci orijinal Türk dizisi Atiye’nin oyuncuları Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in Netflix dizi ve film karakterlerini tahmin etmeye çalıştıkları eğlenceli anları YouTube kanalından aboneleriyle paylaştı.

Dijital yayın platformu Netflix’in Hakan: Muhafız’dan sonraki ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye, şu ana kadar izleyicilerden geçer not almış durumda. Elbette diziyi herkes beğenmedi; ancak sosyal medyada yorumlara baktığınızda, Atiye’nin genel itibarıyla beğenildiğini görüyorsunuz. Hatta ilk sezonu bir çırpıda bitirdiklerini söyleyen insanların sayısı azımsanmayacak kadar çok.

27 Aralık’ta izleyicilerle buluşan Atiye’nin tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Netflix Türkiye, oldukça eğlenceli bir video ile karşımıza çıktı. Dijital yayın devi, Atiye’nin oyuncuları Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in Bil Bakalım oyunu oynadığı anları YouTube kanalından paylaştı.

Üç dakika uzunluğundaki videoda, iki takıma ayrılan Atiye ekibi, Netflix dizi, film ve karakterlerini tahmin etmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli bir havada geçen oyunun galibi ise Beren Saat ve Metin Akdülger ikilisi oluyor.

Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi olan Atiye, insanlık tarihinin bilinen ilk tapınaklarının yer aldığı Göbeklitepe’yi merkezine alan fantastik bir hikayeye sahip. Globalde ‘The Gift’ ismiyle anılan anılan dizinin ilk sezonu ortalama 45 dakika uzunluğunda olan 8 bölümden oluşuyor. Şu an için IMDb'de 5.778 kullanıcı tarafından oylanan Atiye, 10 üzerinden aldığı 8 puan ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Atiye oyuncularının Bil Bakalım oynadığı video