Chernobyl dizisinin gerçek hayattaki karakterlerinden Lyudmilla Ignatenko, dizinin yayınlanmasının ardından gazetecilerin kendisini sıklıkla rahatsız ettiğini ve kendi bebeğini öldürmekle suçladığını açıkladı.

HBO'nun mini dizisi Chernobyl'in açılış sahnelerinden birinde, Vasily Ignatenko adlı bir itfaiyeci, Çernobil Nükleer Santrali'ne yangını söndürmek için çağrıldı. Hamile olan eşi Lyudmilla, evin penceresinden görülen alevlerden endişe duysa da Vasily, sorunun çabucak çözüleceğini söylüyordu.

Vasily, kazadan 14 gün sonra şiddetli radyasyon zehirlenmesinden öldü ve bu, serinin doğru şekilde tasvir ettiği bir trajedi. Gerçek hayatta hala Ukrayna'da yaşayan Lyudmilla, dizinin yayınlanmasından bu yana ilk kez BBC'ye konuştu. Lyudmilla, dizinin ardından gazetecilerin peşine takılması nedeniyle Kiev'den daha uzak bir bölgeye taşınması gerektiğini açıkladı.

Lyudmilla, bu gazetecilerin bir kısmının bebeğini öldürdüğünü iddia ettiğini söyledi. Lyudmilla'nın hikayesi, HBO dizisinin yayınlanmasından sonra bazı tartışmalara neden oldu. Çünkü Vasily'in radyoloğuna, radyasyon zehirlenmesi nedeniyle hastaneye getirildikten sonra kocasını görmek için yalvardı. Ancak doktora hamile olduğunu söylemedi ve hatta yalan söyleyerek sadece iki çocuğu olduğunu söyledi.

İki ay sonra Lyudmilla, radyasyona maruz kalmasına bağlı olarak konjenital kalp malformasyonları ve karaciğer sirozu nedeniyle bebeğini kaybetti. Bu nedenle bebeğini öldürmekle itham edilen Lyudmilla, "Bana o sırada hamile olduğumu bildiğim halde neden kocamın yanında olduğumu soruyorlardı. Ama söyleyin bana, onu nasıl bırakabilirdim? Bebeğimin içimde güvende olduğunu düşündüm. O zaman radyasyon hakkında hiçbir şey bilmiyorduk." dedi.

Lyudmilla ayrıca Chernobyl yapımcılarının diziyi çektikten sonra sohbet etmek için kendisine ulaştığını ve 3.000 dolar teklif ettiklerini belirterek, "Ona kimse durup dururken para ödemez dedim ve telefonu kapattım” dedi. Ayrıca ABD ve Rusya arasındaki askeri gerilimler göz önüne alındığında, çağrının Rusya'dan gelmesinden endişe ettiğini de sözlerine ekledi. Sonunda, Lyudmilla, HBO'ya hikayesini kullanma izin vermediğini söyledi. Lyudmilla kocasının ölümünün ardından hiç evlenmedi ve şu anda 20'li yaşlarında bir oğlu var.