Tarihinde ilk kez online bir tören ile gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Chadwick Boseman, drama dalında en iyi erkek oyuncu seçildi.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes), 78 yıllık tarihinde ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir tören ile sahiplerini buldu. “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri’nde birbirinden değerli oyuncular, gösterdikleri performans için ödüllendirilirken; en iyi erkek oyuncu açıklandığında gözleri yaşlandıran anlar yaşandı.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 78. Altın Küre Ödülleri online bir tören ile açıklandı. Bu nedenle New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde iki ayrı tören gerçekleştirildi. Etkinliğin çevrimiçi olması, ünlü kırmızı halı geçidinin yapılamamasına yol açsa da ünlü isimlerle online kırmızı halı röportajları gerçekleştirildi.

Chadwick Boseman, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi

Dört yıl boyunca herkesten gizli bir şekilde kolon kanseri tedavisi alan, ancak geçtiğimiz ağustos ayında henüz 43 yaşındayken hayatını kaybeden ABD’li oyuncu Chadwick Boseman, bir Netflix filmi olan Ma Rainey: Blues’un Annesi’ndeki (Ma Rainey's Black Bottom) performansıyla drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Daha önce pek çok başarılı işe imza atan Chadwick Boseman, dört yıl boyunca kanser tedavisi görmesine rağmen bunu hiçbir zaman açıklamadı. Onu yaşamın kıyısına sürükleyen hastalık ile savaşırken yaşam sevincini hiçbir zaman kaybetmeyen ve hatta Black Panther gibi ona dünya çapında ün kazandıran işlerini de tedavisini herkesten gizli bir şekilde devam ettirirken hayata geçiren Boseman, bugüne kadar 10 farklı ödül almıştı.

Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti

78. Altın Küre Ödülleri, bazı ilklere de sahne oldu. Nomadland filmiyle drama dalında hem En İyi Film Ödülü'nü hem de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre Ödülleri’nin 78 yıllık tarihinde ödül kazanan Asya kökenli ilk kadın oldu.

78. Altın Küre Ödülleri kazananlar