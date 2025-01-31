7 katlı telefon santrali binası, içindeki çalışanlar faaliyetlerini durdurmadan ve herhangi bir kesinti yaşamadan 90 derece döndürüldü. Peki bu nasıl oldu?

Kasım 1930’da ABD’nin Indiana eyaletinde modern mühendisliğin en büyük başarılarından biri gerçekleştirildi.

Bir mimar ve mühendis ekibi, 11 bin tonluk bir telefon santralini, içinde 600 çalışan faaliyetini durdurmadan 90 derece döndürdüler.

1888 yılına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu döndürme işlemini tam olarak anlatabilmemiz için, 1888 yılında Alman-Amerikan mimarlar Bernard Vonnegut ve Arthur Bohn tarafından Indianapolis’te kurulan Bohn & Mueller mimarlık firmasına gitmemiz gerekiyor.

1907’de Bohn & Mueller, Central Union Telephone Company için, 7 katlı bir bina olan Indiana Bell binasını tasarladı.

Bina daha sonra, 1982 yılında Indianapolis’in tarihi kimliği ve şehrin Alman-Amerikan mimari mirasının bir parçası olduğu için ABD’nin Ulusal Tarihi Yerler Sicili’ne dahil edildi.

Bina yıkılırsa telefon santrali de aksayacaktı.

1929’da Indiana Bell Telephone Company, 20 yıl önce Alman doğumlu mimarlar tarafından tasarlanan ofisler dahil olmak üzere Central Union’ı satın aldı. Indiana Bell’in çok sayıda çalışanı olduğundan ilk plan, binayı yıkıp aynı alanda çok daha büyük kapasiteli bir merkez inşa etmekti.

Bu proje için de Bohn & Mueller’ı görevlendirdiler. Tasarım, sadece ofislerden oluşmuyordu. O dönemde şirketin kendi personeli tarafından elle işletilen bir çağrı merkezinin tasarımını da içeriyordu. Orijinal bina yıkılırsa santralde kesinti olacaktı.

Bernard’ın oğlu Kurt Vonnegut, başka bir alternatif önerdi.

Kurt, çağrı hizmetinin çalışması devam ederken binayı başka yere taşımayı teklif etti ve mantıklı bulundu, çalışmalara başlandı.

11 bin tonluk bina, 34 gün boyunca orijinal yerinden 16 metre taşınarak 90 derece döndürüldü. Binanın çağrı hizmeti, gaz, su ve elektriği kesilmemişti. Kasım 1930’da taşıma tamamlandı.

Peki bunu nasıl yaptılar?

7 katlı bina, önce hidrolik krikolar kullanılarak kaldırıldı. Daha sonra hareket, bu amaç için özel olarak yerleştirilmiş 75 tonluk ladin kirişler üzerinde beton bir yüzey üzerinde hidrolik silindirlerle gerçekleştirildi.

Bina, bir silindir üzerinde dururken işçiler bir sonrakini konumlandırdı ve bu şekilde devam etti. Böylece bina, saatte 40 santimetre hızla hareket ettirildi. Binanın giriş holü bile, dönme hareketine izin veren ve her zaman erişime açık tutan mobil bir giriş yürüyüş yoluyla bağlandı.

Telephone Collectors International (TCI) kayıtlarına göre, 600 bina çalışanından bazılarının ifadeleri, yapının yer değiştirmesini fark etmediklerini gösteriyor!

Indiana Bell binası, yıkılmak yerine yeri değiştirilen dünyadaki ilk binalardan biri olarak tarihe geçti.

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