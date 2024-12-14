Devasa projeler dünya çapında yankı uyandırırken Hindistan da devasa bir projeye imza atarak ses getiren projelere bir yenisini ekledi. Bu içerikte, Hindistan’ın inşa ettiği ve dünyanın en büyük ofis binası ünvanını taşıyan yapıyı anlatacağız

Surat Diamond Bourse isimli bu yapı, Hindistan’ın elmas başkenti Surat’ta yer alıyor.

2017 yılında temelleri atılan projenin 2023 yılında tamamlandığı biliniyor.

Yapı yaklaşık 7 milyon metrekarelik bir alana yayılıyor!

Bu devasa ofis binasının içinde 4.700’den fazla ofis, restoranlar, kafeler, perakende alanları, konferans salonları, 131 asansör ve dokuz avlu bahçesini içinde bulunuyor.

Yapı, tam 35 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor ve 70.000 çalışana ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Surat Diamond Bourse, sadece devasa boyutlarıyla değil, tasarımında kullanılan yenilikçi teknolojilerle de dikkat çekiyor.

Binanın tasarımının, Pentagon’a benzer bir şekilde, herkesin ofisine girişten itibaren yedi dakika içinde ulaşabilmesini sağlayacak şekilde optimize edildiği söyleniyor.

Bu amaçla binanın balık omurgasını andıran merkezi bir omurga üzerine kurulduğu ve 9 adet 15 katlı kulenin de bu merkezi yapının iki yanına sıralandığı ifade ediliyor.

Bu düzenleme hem hızlı erişimi sağlıyor hem de her ofisin gün ışığı almasını mümkün kılıyor.

Binanın kuzey-güney ekseninde yerleştirilmesi sayesinde, güneş ışığı tüm katlara eşit dağılıyor.

Yapının inşasında çevre dostu teknolojilere de öncelik verildiği söyleniyor.

Pandemi sırasında inşa edilen yakın çevredeki bir cam üretim tesisinin, binanın karbon ayak izini azaltmaya oldukça yardımcı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca binanın mimarisinin sıcak iklim koşullarında enerji tasarrufu sağlaması için optimize edildiği, örneğin bu doğrultuda soğutma ihtiyacının rüzgârlardan faydalanarak karşılanmasının mümkün kılındığı ifade ediliyor.

Özetle Surat Diamond Bourse, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirliğin birleştiği bir yapı olarak Hindistan’ın dünya sahnesindeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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