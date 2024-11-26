Tam 500 Metre Yüksekliği İle Dünyanın En Yüksek Konut Binası Olacak Olan Brezilya’nın Dikkat Çekici Gökdelen Projesi: Senna Kulesi

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Son yıllarda birçok göz alıcı gökdelen projeleri dünya sahnesinde dikkat çekiyor. Bu içerikte, Brezilya’nın en yüksek konut binası olmayı hedefleyen Senna Kulesi’nden bahsedeceğiz.

Brezilya'nın Balneário Camboriú sahillerinde yer alması planlanan Senna Kulesi (Senna Tower), yalnızca Brezilya’nın değil, dünyanın da en dikkat çekici mimari projelerinden biri olmayı hedefliyor.

500 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek konut binası unvanına sahip olmayı hedefleyen bu eşsiz gökdelenin inşaatına 2025 yılının ikinci yarısında başlanması planlanıyor.

Senna Kulesi’nin tamamlandığında mimarlık ve mühendislik dünyasında devrim yaratacak bir yapı olması amaçlanıyor. 

senna tower

Senna Kulesi, 500 metre yüksekliği ile 228 lüks konut birimine ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Bu birimlerin içinde 18 malikâne, 204 daire, dört dubleks çatı katı ve her biri tam 903 metrekare olan iki adet üç katlı çatı katı bulunuyor.

Binanın toplam inşaat bütçesinin henüz açıklanmadığı ancak kullanılan malzeme kalitesi ve yenilikçi teknolojiler düşünüldüğünde projenin devasa bir bütçeye ulaşacağı söyleniyor.

Bu olağanüstü yapı, estetik açıdan olduğu kadar teknoloji ve mühendislik açısından da dikkat çekiyor.

senna tower

Senna Kulesi’nin Latin Amerika'da ilk kez kullanılacak Tuned Mass Damper (TMD) sistemiyle donatılacağı söyleniyor.

Bu teknolojinin dikkat çekici yanınınsa yüksek binalarda meydana gelebilecek titreşimleri azaltarak yapıyı daha güvenli ve konforlu hale getirmesi olduğu biliniyor.

Ek olarak proje, çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek LEED Platinum sertifikası almayı da hedefliyor.

Eğer bu sertifikayı almayı başarabilirse, Senna Kulesi, dünyanın ilk süper yüksek konut binası olarak bu prestiji elde eden bina olmayı başaracak.

Mimari açıdan da bir o kadar ilgi çekici.

senna tower

Senna Kulesi'nin mimarisi cesur bir tasarım anlayışını yansıtıyor hem yatay hem dikey eksenleriyle sembolik bir hikâye anlatmayı amaçlıyor.

İnce ve camla kaplı dış cephenin hafiflik ve zarafeti vurgulaması amaçlanmış.

Tepeye doğru yükselen ışık bantları ve tepe kısmında gökyüzüne doğru yansıyacak şekilde konumlandırılmış aydınlatmalar binayı âdeta maddeden ışığa dönüşen bir sembol hâline getirmeyi hedefliyor.

Özetle, 2028 yılında tamamlanması beklenen bu proje Brezilya'nın gökyüzüne dokunma yarışına büyük bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor.

Kaynak: Dezeen

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