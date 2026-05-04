BİM, bu hafta Aktüel ürünleri kapsamında uygun fiyata TCL'in 65 inç boyutundaki QLED panele sahip televizyonunu satacak.

Teknolojik ürün fiyatlarının çok yüksek seviyelerde olması nedeniyle kullanıcılar düzenli olarak kampanyaları takip etmeye çalışıyordu. Zincir mağazalar da her hafta farklı kategorilerden ürünleri satışa sunarak bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. BİM de bunlardan biriydi.

Şimdi ise BİM’de bu hafta “Aktüel” ürünler kapsamında satışa sunulacak ürünler açıklandı. Firma, evine uygun fiyata büyük ve üst düzey özelliklere sahip televizyon almak isteyenleri sevindirecek. Öyle ki TCL’in 65 inçlik QLED televizyonu bu hafta BİM’e geliyor.

BİM'e gelecek TCL 65T61C fiyatı ve özellikleri

65 inç

QLED panel

4K

Dolby Vision / Atmos

HDMI 2.1

AiPQ işlemci

HDR10+

Google TV

Fiyatı - 34.900 TL

TCL’in 65 inçlik 65T61C modeli, 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla BİM’de satışa sunulacak. Eğer büyük ekrana sahip, QLED gibi gelişmiş panelle gelen bir TV arıyorsanız bu ürüne göz atmalısınız. Normal fiyatı 40 bin TL civarlarından başlıyor ancak BİM’de 34.900 TL’ye ulaşılabilecek.