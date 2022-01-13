LoL'de Aatrox CT, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’da Darkin Kılıcı lakabıyla bilinen Aatrox, oyunun hem zor hemde eğlenceli üst koridor karakterlerinden bir tanesi. Aatrox’un kesinlikle Darkin Kılıcı lakabının hakkını verdiğini söyleyebiliriz.

Üst koridorun en çetrefilli karakterlerinden biri olan Aatrox, “bu karakteri oynamak bilek ister” tabirinin en hakkını veren karakterlerden bir tanesi. İlk bakışta oynaması oldukça kompleks gözükse de eliniz alıştıktan sonra işler bir hayli keyifli olacaktır.

Özellikle sahip olduğu muazzam can çalma ve tank olma potansiyeli ile oldukça sevilen Aatrox günümüzde eski muhteşemliğine sahip olmasa da hala kesinlikle oynanılan ve keyif alınan bir karakter.

Aatrox CT'leri: Aatrox'a karşı güçlü olan rakipleri

Akali

Irelia

Gven

Jax

Camille

Aatrox en büyük kaybı hareketlilikten dolayı yaşıyor. Karakter resmen kağnı arabası gibi hareket ediyor. E yeteneğinin getirmiş olduğu ufak bir hareketlilik mevcut fakat bu açığı kapatmaya yetmiyor. Aatrox’un tüm saldırı kiti Q yeteneği üzerinden oluştuğu için Q yeteneğini kullanamadığı koşullar karakterin sonunu getirebiliyor.

Devasa kılıcı ile hasar verebilen Aatrox’un tüm yetenekleri:

Pasif / Ölümün Ulağı: Belli aralıklarla Aatrox’un bir sonraki normal saldırısı, hedefin azami canına bağlı olarak ilave hasar verir ve Aatrox’u iyileştirir.

Belli aralıklarla Aatrox’un bir sonraki normal saldırısı, hedefin azami canına bağlı olarak ilave hasar verir ve Aatrox’u iyileştirir. Q / Darkin Kılıcı: Aatrox devasa kılıcını yere çarparak fiziksel hasar verir. Kılıcını üç kez ve her defasında farklı bir etki alanına doğru savurabilir.

Aatrox devasa kılıcını yere çarparak fiziksel hasar verir. Kılıcını üç kez ve her defasında farklı bir etki alanına doğru savurabilir. W / Cehennem Prangası: Aatrox yere vurarak isabet alan ilk hedefe hasar verir. Şampiyon ve büyük canavarlar çabucak etki alanından çıkmazsa orta kısma sürüklenir ve yeniden hasar alır.

Aatrox yere vurarak isabet alan ilk hedefe hasar verir. Şampiyon ve büyük canavarlar çabucak etki alanından çıkmazsa orta kısma sürüklenir ve yeniden hasar alır. E / Karanlık Hücum: Aatrox rakip şampiyonlara hasar verdiğinde pasif olarak iyileşir. Yetenek etkinleştirildiğinde Aatrox Belli bir yöne atılır.

Aatrox rakip şampiyonlara hasar verdiğinde pasif olarak iyileşir. Yetenek etkinleştirildiğinde Aatrox Belli bir yöne atılır. R / Dünyaların Sonu: Aatrox Şeytani biçimi gözler önüne sererek yakınındaki rakip minyonları korkutmasının yanı sıra saldırı gücü, iyileşme artışı ve hareket hızı kazanır. Aatrox bir şampiyonu alt ederse, etkinin süresi artar.

Darkin Kılıcı Aatrox’un güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Aatrox’un güçlü özellikleri:

Sahip olduğu can çalma doğru yetenek kullanımında çok zor koşullarda bile hayatta kalmasını sağlayabiliyor

Kitle kontrolünün bol olması sebebiyle üstünlüğü kolay sağlayabiliyor

Hareketlilik başına bela olsa da E yeteneği sayesinde yeteneklerini tekrardan pozisyonlayabiliyor

Aatrox, neredeyse tamamen yetenek bazlı oynanan bir karakter. Q yeteneğini iyi kullanmak kazanmanın formulası oluyor genelde. Fakat hareketlilikten biraz yoksun olduğu için Q yeteneğini kullanmak pek kolay olmuyor. Bu açığı da E yeteneğinin vermiş olduğu pozisyonlama sayesinde kapatabiliyor. Bunun yanı sıra sahip olduğu can çalma sayesinde birçok savaşı kaçmak yerine zorladığında kazanma şansı daha yüksek olabiliyor.

Aatrox’un zayıf özellikleri:

Aatrox hareketlilik konusunda gerçekten sıkıntı yaşayan bir karakter

Menzilini koruyan bir karakter Aatrox’un en korkulu rüyası olabiliyor

Takım savaşlarında Aatrox pozisyonlama yüzünden geri kalabiliyor

Aatrox oynamak tamamen pozisyonu iyi kullanmaya dayanıyor. Fakat bunu yapmak pek de kolay değil. Hareketlilikten dolayı çektiği sıkıntı bu işi baya zorlaştırıyor, bu yüzden de menzilini iyi koruyan bir karaktere denk gelirseniz sonu üzücü olabiliyor.

LoL'de Aatrox nasıl oynanır?

Aatrox oynarken en büyük sorunu Q yeteneği kullanımında yaşayacaksanız. Bu yüzden E yeteneğiniz ile Q yeteneğinizi birlikte kullanıp farklı şekillerde yeteneğinizi pozisyonlayabilirsiniz

W yeteneği kendinize pozisyon yaratmak için oldukça iyi bir yetenek. W yeteneğini iyi kullandığınız takdirde bedavadan çok rahat rakibe hasar verebilirsiniz

Kazanacağınızı düşündüğünüz savaşlarda ulti yeteneğiniz ile savaşı zorlayın

Aatrox, pozisyonunu iyi kullandığında oldukça güçlü olabiliyor. Bunu yapmak için de yetenek kitinden bir hayli faydalanmak gerekiyor. W yeteneği ve E yeteneğini iyi kullanıp kendinize pozisyon yaratmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra Aatrox kaçmaktan çok savaşma konusunda güçlü. Bu yüzden savaşa zorlandığınızda ulti yeteneğinizi aktifleştirip denemenizde fayda var.

Aatrox karşısında nasıl oynanır, Aatrox nasıl yenilir?

Aatrox’un saldırıları “telegrafik” denilen gözle kolay görülen bir saldırı türünü kullanıyor. Q yeteneğine biraz dikkat ettiğinizde kaçınması çok kolay olabiliyor

Aatrox’un W su kurtulması zor bir yetenek gibi görülse de W yeteneğine maruz kaldığınızda sadece sağa veya sola doğru ilerleyerek çok rahat kurtulabilirsiniz

Aatrox,’un temel gücü can çalmasından geldiği için erken safhada can çalmayı azaltacak bir eşya koridor safhasını kolaylaştıracaktır

Aatrox oynamasıda, karşısında oynaması çok kolay olmayan bir karakter. Pozisyonunuzu iyi ayarlayıp Q ve W yeteneklerine karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra karakterin temel gücü can çalmasından geldiği için erken safhada can çalmasını azaltmanız koridor safhasını kolaylaştıracaktır.