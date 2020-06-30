AB’nin Sınırlarını Açacağı Ülkeler Açıklandı

AB'ye mart ayında koronavirüse karşı tedbir olarak getirilen seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülke için kalkacağı açıklandı. AB'nin listesinde Türkiye bulunmadı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, bütün ülkelerin ciddi önlemler almasına neden olmuştu. Virüs nedeniyle ülkeler arasında yapılan tüm seyahatler durdurulmuş, sınırlar kapatılmıştı.

Mart ayında koronavirüsün hızlı bir şekilde yayıldığı dönemde sınırlarını kapatan Avrupa Birliği, 1 Temmuz tarihinden itibaren sınırlarını açmayı ve seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor. Avrupa Birliği, bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının uygulanmayacağı 14 ülkeden oluşan listeyi de açıkladı.

AB'nin kısıtlamaları kaldıracağı 14 ülke:

Avrupa Birliği Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarının henüz kaldırılmaması yönünde karar alındığını açıkladı. Yani Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’da seyahat kısıtlamalarını kaldıracağı ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Avrupa Birliği tarafından açıklanan listede salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırların AB ülkelerine yakın COVID-19 verilerine sahip olduğu belirlenen ülkelere açılacağı açıklandı. Seyahat kısıtlaması kalkacak ülkeler Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olarak listelendi.

Çin’e olan seyahat sınırlandırmasıysa ancak Çin’in AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kaldırılacak. Bununla birlikte söz konusu liste, ülkelerdeki COVID-19 durumuna ve vaka sayısına göre her 2 haftada bir güncellenecek.

Avrupa Birliği, salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülke ve Schengen bölgesinde yer alan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye mart ayında zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama getirmişti. AB tarafından getirilen kısıtlamalar, AB’den ayrılan ancak halen geçiş sürecinde olan İngiltere vatandaşlarını kapsamıyordu.