Avrupa'da Kaynağı Bilinmeyen Radyasyon Artışı Tespit Edildi

Kuzey Avrupa'da yapılan ölçümler, insan kaynaklı radyoaktivite seviyesinde artış yaşandığını gösteriyor. İlk bulgular, sorunun Rusya kaynaklı olduğuna işaret etse de, net bir kanıt bulunamadı.

Nükleer santraller ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin takip edilmesi, tesis yakınındaki insanların yanı sıra kilometrelerce ötedeki insanların güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyor. Norveç'te yayımlanan yeni bir rapor ise bir yerlerde bir şeylerin yanlış gittiğini ve Kuzey Avrupa'da yüksek radyoaktivite tespit edildiğini öne sürüyor.

Yetkililer başlangıçta radyoaktif madde seviyesindeki artışın Rusya'daki elektrik santrallerinden kaynaklandığından şüpheleniyorlardı. Rusya, birkaç nükleer enerji tesisi işletiyor ve bunların en az ikisi Avrupa'ya, artan radyoaktivite seviyelerinin kaynağı olabilecek kadar yakın. Rusya ise her şeyin yolunda olduğunu ve söz konusu radyasyonun kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürüyor.

Rusya, nükleer santrallerinde sorun olmadığını bildirdi

Rusya'nın devlet destekli haber ajansı olan TASS, biri St.Petersburg ve diğeri Murmansk yakınlarındaki söz konusu iki santralin "normal" şekilde çalıştığını ve tüm radyasyon seviyelerinin izlendiğini bildirdi. Kuzey Avrupa'daki nükleer güvenlik görevlileri radyoaktivitenin kaynağını tespit etmek için çalışıyorlar, ancak şimdiye kadar somut bir bulguya rastlayamadılar.

Hollanda'nın Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan radyoaktif artışı inceledi ve tespit edilen radyoaktif izotopların insan kaynaklı olduğu sonucuna vardı. Sınırlı sayıda gerçekleştirilen ölçümler nedeniyle konumu tam olarak belirlenemese de, kaynağın Batı Rusya'da olduğu düşünülüyor. Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde tespit edilen radyoaktif artışın insan sağlığına zarar verecek düzeyde olmadığı bildirildi.

Nükleer enerji söz konusu olduğunda Rusya'nın tartışmaya açık bir tarihi var. Çernobil santralindeki nükleer felaket, kaybolan hayatlar ve yaşanan trajedi hafızalarda tazeliğini koruyor. Çernobil kazasıyla ilgili resmi raporlar, aksini gösteren kanıtlara rağmen hala çok düşük sayıdaki kayıplara işaret ediyor.