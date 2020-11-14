ABD merkezli arama devi Google, Android işletim sisteminin kasıtlı olarak arka planda hücresel veri üzerinden bilgi aktarımı yapması iddiasıyla dava edildi. Davacılar, Google'ın kullanıcıların izni olmadan mülke "haksız yere müdahale ettiğini" iddia ediyor.

Yakın tarihli bir toplu dava dosyasında Google'ın, Android kullanıcılarının izni olmadan bilgilerini izlemek için hücresel veriyi adil olmayan bir şekilde kullandığı iddia edildi. Davacılar ve diğer tüketiciler için maliyet oluşturan bu verilerinin, Google tarafından milyarlarca dolarlık kâr elde etmek için kullanıldığı söyleniyor.

Google'ın iddia edilen işlemi Android işletim sistemi aracılığıyla gerçekleştirdiği ve konum verileriyle ilgili bilgileri Google'a aktarmak için hücresel veriyi kullandığı belirtiliyor. Davacılara göre bu işlem günün her saatinde gerçekleşiyor ve tüketicilerin satın aldığı hücresel veriyi, cihaz kullanıcılarının bilgisi olmadan 'pasif' bilgi aktarımını gizlice gerçekleştirmek için kullanıyor.

Google'a toplu dava:

Dava kapsamında davacılar, Google'ın cep telefonu operatörlerinden satın alınan hücresel veriyi tüketicinin bilgisi dışında kullandığını ve davacıların mülküne "haksız yere müdahale ettiğini" söyledi. Kullanıcılara göre Google, verileri aktarmak için kasıtlı bir şekilde hücresel veriyi kullanıyor.

Dava dosyasında, Google'ın bu izleme planının, Android kullanıcıların satın aldığı hücresel veriyi izinsiz bir şekilde kullanarak tüketicilere maddi zarar verdiği iddia ediliyor. Öyle ki pasif kullanımda sistemin günlük 4,4 MB veri, ayda ise yaklaşık 130 MB veriyi Google sunucularına aktardığı öne sürülüyor. Bu sayı, aktif kullanımda aylık 350 MB'a denk geliyor. Bu rakamların iOS işletim sisteminde çok daha düşük olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Android kullanıcılarının Google ekosistemine katılmak için Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası gibi bazı şartları kabul etmeleri gerekiyor ancak mahkeme dosyalarına göre bu sözleşmelerden hiçbiri, Google'ın arka plan aktarımları için kullanıcıların hücresel verilerini kullanma durumunu açıklamıyor.

Davacılara göre Google izleme verileri, kullanıcıları doğrudan hedefleyen reklamları uyarlamak için kullanılıyor ve bu reklamlar, daha fazla hücresel veri kullanılarak önceden yükleniyor. Bu kapsamda davacılar, Google'ın kendilerine tazminat ödemesi gerektiğini öne sürüyor.