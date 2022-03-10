ABD'nin En Gelişmiş İHA'sı Karadeniz Semalarında Görüldü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi gözlem aracı, Karadeniz semalarında turlarken görüldü. Araç, yaklaşık 24 saattir aynı rota üzerinde git gel yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Northrop Grumman’ın ürettiği insansız hava aracı Global Hawk, 1998’deki ilk uçuşundan bu yana ABD için büyük bir araç oldu. Yerden 18 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilen hava aracı, havadan gözetlemede bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

Global Hawk, bugünse Türkiye yakınında onlarca saattir sürdürdüğü uçuşla yakından takip ediliyor. İtalya’nın Comiso kasabasından kalkış yaptığı görülen ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı hava aracı, neredeyse 24 saattir Karadeniz semalarında aynı rota üzerinde dönmeye devam ediyor.

Global Hawk, Karadeniz semalarında

FORTE10 çağrı kodlu Global Hawk insansız hava aracı, canlı takip sistemi FlightRadar24 üzerinde yer alan bilgilere göre şu anda 55.900 feet yükseklikte (17 kilometre) seyrediyor. Karadeniz’in ortasında turlayan bu hava aracının görevi hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

Bu yükseklikte 460 kilometre çapta görüşe sahip

Hava aracının irtifasını, aracın yaklaşık 460 kilometre çapta görüş alanına sahip olmasını sağlıyor. Bu çapta bir çemberi aracın uçuş yaptığı bölgeye koyduğumuzda, yaklaşık görüş alanının yukarıdaki görseldeki gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Global Hawk nereyi gözlemliyor?

Ukrayna hava sahasına giriş yapmadan havadan gözlem yapan Global Hawk, yüksek ihtimalle Kırım bölgesini, Rusya'nın Karadeniz kıyısını, Ukrayna'nın doğu kıyılarını ve Karadeniz'deki faaliyetleri gözlemliyor. Araç, doğu - batı eksenine yerleştirilen rota üzerinde de sürekli dönerek 460 kilometre çaplık çemberi olabildiğince fazla noktaya yansıtıyor.