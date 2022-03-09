Discord ve Spoitfy'ın ardından ABD kaynaklı diğer internet platformlarının neredeyse tamamı çöktü.

Bugün yapılan Apple etkinliği sırasında Discord ve Spotify’da erişim sorunları yaşanmaya başladı. Pek çok insan bu durumun etkinlik ile alakalı olduğunu düşünse de durumun çok farklı olduğu anlaşıldı.

OSINTdefender isimli Twitter hesabı, paylaştığı bilgilerde ABD kaynaklı neredeyse tüm sosyal medyalar ve platformlar çöktüğünü açıkladı. Yaşanan bu sorunun kaynağı ise bilinmiyor.

ABD kaynaklı bütün platformlarda erişim sorunu yaşanıyor

Discord, Spotify, YouTube ve hatta Cloudflare başta olmak üzere çoğu serviste erişim sorunları yaşanıyor. Pek çok insan bu sorunların Rusya’nın bir siber saldırısı nedeniyle olduğunu iddia etse de henüz bunu kanıtlayan bir açıklama yapılmadı.

Bazı servisler yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da Amazon Web Servisleri, Google Cloud ve Zoom gibi servislerde hâlâ sorunlar devam etmekte. Rusya hükümeti ya da hacker grupları ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.