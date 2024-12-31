ABD'nin en sıkışık trafiğe sahip olan bölgelerinden Manhattan'da paralı giriş sistemi uygulanacak. Artık buradaki belirli bir bölgeye giriş yapmak isteyen tüm araçlardan para talep edilecek.

ABD, en büyük şehirlerinden bir tanesi olan New York'ta dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre filmlerde de hep o kalabalık yollarıyla gördüğümüz Manhattan'daki belirli bir iş bölgesi, artık otomobiller için paralı olacak. Bölgeye giriş yapmak isteyenlerin ücret ödemeleri gerekecek.

5 Ocak tarihi itibarıyla hayata geçirilecek düzenlemenin amacı, bölgedeki trafik sıkışıklığını gidermek ve insanları toplu taşımaya sevk etmek. Ancak bu uygulamanın amacına ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belli değil. Ancak şunu hemen belirtelim; Manhattan, ekonomik açıdan ABD'nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Bu bölgede çalışan insanlar, ortalamanın çok üstünde gelire sahipler. Yani ücreti önemseyip önemsemeyecekleri tartışılır...

Otomobiller için 9 dolar olan ücret, kamyonlar için 21 dolara kadar yükselecek

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre otomobiller, Manhattan'daki iş bölgesine giriş için 9 dolar ödeme yapacaklar. Bu tutar, kamyonlar için boyutlarına göre 21 dolara kadar yükselecek. Hafta içi saat 05.00 ila 21.00 arasında yapılacak uygulama, hafta sonlarında ise 09.00 ila 21.00 arasında geçerli olacak. Bu saatlerin dışında bölgeye girmek isteyenler, yüzde 75 indirimli de olsa ücret ödemeye devam edecekler.

ABD hükûmeti, bölgeye giriş yapan araçları ücret toplamak için bekletmeyecek. Bunun yerine Türkiye'deki HGS uygulamasının daha da gelişmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz E-ZPass sistemi kullanılacak. Üstelik E-ZPass sistemine kaydolmayan sürücüler, daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacaklar.