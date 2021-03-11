Acer, Nitro 5 isimli oyuncu dizüstü bilgisayarının 2021 model versiyonunu duyurdu. Hindistan'da duyurulan dizüstü bilgisayar, teknik özellikleriyle en güncel oyunları rahatlıkla oynatabilecek düzeyde. Fiyat açısından da makul kabul düzeyde olan Nitro 5'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Acer, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Nitro 5'i duyurdu. Aslında daha önceden de piyasada olan Nitro 5, aldığı donanım güncellemeleriyle 2021 yılına en uygun teknolojileri sunmaya başladı. Peki bu dizüstü bilgisayar, oyunculara neler vadediyor?

Acer Nitro 5'in 15,6 inç büyüklüğünde IPS ekranı bulunuyor. Kullanıcılara FHD çözünürlük sunan bu ekran, 3 ms gecikme süresine ek olarak 144 Hz tazeleme oranı ile de oyuncular için yüksek fps vadediyor. Dizüstü bilgisayarın kasasında mümkün olduğunca ince çerçeveler tercih eden mühendisler, üst çerçeveye de 720p çözünürlük sunan kamera eklemiş durumdalar. Tasarım alanındaki diğer detaylar ise plastik kasa ve RGB aydınlatmalı klavye olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda 2021 model Acer Nitro 5

Acer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında, Intel'in 10. nesil işlemcilerine yer verilmiş durumda. Bu bağlamda 4.5 GHz hıza ulaşabilen Intel Core i5-10300H işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, 16 GB'ye kadar DDR4 RAM ile de destekleniyor. Depolama konusunda 256 GB SSD'ye ek olarak 1 TB'lik HDD'ye yer veren Acer, bu sayede kullanıcıların depolama alanı ihtiyaçlarını tümüyle karşılamış durumdalar. Ekran kartı cephesinde ise NVIDIA GeForce RTX 3060, tüm gücüyle oyunseverlere göz kırpıyor.

2021 model Acer Nitro 5'in bağlantı seçeneklerine baktığımızda, Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201 teknolojisinin yanı sıra Bluetooth 5, HDMI, ethernet, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin varlığını görüyoruz. Windows 10 Home işletim sisteminin yüklü olarak geldiği dizüstü bilgisayar, 10 saate kadar kullanım imkanı sunan 57,5 WHr batarya ile geliyor.

Tüm bu özelliklere sahip olarak duyurulan 2021 model Acer Nitro 5, bugün itibarıyla Hindistan'daki tüketiciler tarafından satın alınabiliyor. Henüz netleşmiş olmasa bile diğer ülkelere gelmesi de muhtemel olan dizüstü bilgisayarın fiyatları ise şu şekilde belirlendi;