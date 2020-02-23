Ateş Pahasına Satılan İlaç, Şehri Ayağa Kaldırdı

Nöbet geçiren hastalarda kullanılan Acthar adında bir ilacın fiyatı, insanları üretici firmayı dava etmek zorunda bıraktı. Çocukların da hayatî derecede ihtiyaç duyduğu ilacın eskiye göre çok daha pahalıya satılıyor olması, halkı zor durumda bıraktı. İlacı üreten şirket, zammın eskiden yapılmış olduğunu ve şu an fiyatı azaltmak için birçok indirim yapıldığını belirtti.

Bir şehir, ilaç fiyatlarına devasa oranda zam yapıldığı gerekçesiyle topluca harekete geçti. Şehir halkı, göz çıkaran fiyatlara karşı ilaç şirketine isyan etti. Bunun en önemli nedeni, fiyatı artırılan ilacın nöbet geçiren küçük çocuklarda kullanılıyor olmasıydı.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Marietta şehri, ‘Acthar’ adlı bir kasılma önleyici ilaca yapılan zamma karşı birleşti. İlaca %97.500 oranında zam yapıldı. Bölge halkı bu gerekli ilacın aşırı fiyatını, düzeltilmek üzere mahkemeye taşıdı.

Gerekli ilaca ateş pahasında zam

Şehir, duruşma sırasında şikayetini şu şekilde hâkime iletti: “Acthar şimdiye kadar hep 40 dolar fiyatla satıldı, ancak Mallinckrodt şirketi ilacın şişe başı fiyatını 39.000 doların üstüne çıkardı. Bu göz çıkaran %97.500 oranındaki zam, Mallinckrodt şirketinin hukuksuz ve haksız davranışının sonucudur.”

Georgia eyaletinde belgelere geçen dava, tazminat ve cezalandırma istemleriyle açıldı. Ira Katz adındaki bir eczacı, Acthar‘ın biyolojik’ kategorisinde bulunan bir ilaç olduğunu açıklamalarında belirtti. Katz, “Acthar'ı mühim ve özel bir ilaç olarak tanımlıyorum ve yeni fiyatlar gerçekten şoke edici” ifadeleriyle yapılan zammın yersiz olduğuna dikkat çekti.

“Zammı biz getirmedik”

Bölge halkı, yapılan röportajlardaki ifadelerine göre konu hakkında hemfikirdi. Marietta sakinleri, böylesine önemli bir ilacın normalden çok daha pahalıya satılmasını haksız bulduklarını; davanın haklı bir şekilde açıldığını savundu. 2017 yılında ilacın fiyatını düşürmek adına girişimlere başladığını belirten davalı şirket Mallinckrodt, olayla ilgili açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

“Mallinckrodt, Acthar'ı 2014 yılında devraldı. Davanın nedeni olan zam ise 2007 yılında ilacın önceki üreticisi tarafından getirildi. İlacın bizim üretimimizde olduğu dönemde ilaca yapılacak zam miktarı sıkı bir şekilde kısıtlandı. İlacın ihtiyacı olan kimselere kolayca ulaştığından emin olmak istiyoruz. Bu yüzden satış fiyatlarına çoğunlukla büyük indirimler yapıyoruz. Önceki üretici bunu yapmıyordu.”