Activision Blizzard, oyunseverleri çok mutlu edecek bir hamle yaptı. Şirket, Battle.net kullanıcılarına 1 aylık Game Pass hediye etmeye başladı. Birçok kullanıcıya ulaşan hediyenin ülkemizde sunulup sunulmadığı henüz bilinmiyor.

Aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişmenizi sağlayan Xbox Game Pass, oyun fiyatlarının iyice artması nedeniyle dünya çapından milyonlarca insan tarafından tercih ediliyordu. Tabii ki oyunseverler, ücretsiz kampanyaların da peşindeydi.

Bugün ücretsiz kampanya arayanları sevindirecek bir hamle geldi. Activison Blizzard, Battle.net üzerinden bedava Game Pass dağıtmaya başladı.

E-postayla 1 ay bedava Game Pass hediye edilmeye başladı

*Bir kullanıcıya gönderilen hediye e-postası.

Activision Blizzard, kampanya kapsamında Battle.net kullanıcılarına e-posta yoluyla 1 aylık bedava Game Pass aboneliği kodu göndermeye başladı. Belli kullanıcılara gönderildiği bildirilen bu hediyenin yeni aboneler için olduğu söyleniyor. Ayrıca sedece PC Game Pass’i için olduğunu belirtmek gerekiyor.

Reddit ve Twitter üzerinden paylaşım yapan birçok kullanıcı, bu sabah uyandıklarında Blizzard’dan gelen hediye mail’leriyle karşılaştıklarını ve bedava Game Pass kazandıklarını gözlemlemiş.

Hediyenin, 24 Temmuz tarihine kadar geçerli olduğu da gelen bilgiler arasında. Yani sınırlı süreliğine bir kampanya. Bu tarihin nedeni, yeni bir büyük oyunun eklenmesi olabilir. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere bu ay içinde Call of Duty Modern Warfare 3’ün Game Pass’e eklenebileceği konuşuluyordu. Belki de şirket, bu ekleme öncesinde bir kampanya başlatmak istemiş olabilir. Doğru olup olmadığını bekleyip göreceğiz.

Türkiye’de olup olmadığı belli değil

Bedava Game Pass dağıtımının Türkiye’de olup olmadığını bilmiyoruz. Kendi Battle.net hesaplarımıza baktığımızda böyle bir e-postaya rastlamadık. Araştırmalarımızda da Türkiye’deki kullanıcılardan bu tarz bir bilgi paylaşıldığını göremedik. Eğer size böyle bir hediye geldiyse yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.

Game Pass aboneliklerine yakın zamanda zam gelmişti: