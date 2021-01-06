ADATA, Gigabyte ve MSI ile yeni DDR5 RAM'ler için işbirliğine gitti. Firmanın üreteceği yeni RAM'lerin 64 GB 8400 MHz'e kadar kapasitesi olması planlanıyor.

Bilgisayarlarımızın olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan RAM'ler de zaman içerisinde gelişmeye devam ediyor. Yeni nesil bellek teknolojisi DDR5 için de firmaların çalışmaları devam ediyor. Bu firmalardan biri olan ADATA'dan heyecan verici bir haber geldi.

Firma, Gigabyte ve MSI ile işbirliğine giderek yeni nesil için oldukça gelişmiş RAM bileşenler üretmeye hazırlanıyor. Firmanın yeni DDR5 RAM teknolojisi sayesinde 64 GB 8400 MHz RAM'ler görmek mümkün olacak.

Bellek piyasası değişime hazırlanıyor

İşlemcilerde yeni mimariler, ekran kartlarında RTX gibi teknolojilerden sonra bir dönüşüm geçirme sırası da RAM'lere geldi. DDR5 bellekler, pazar için önemli bir değişim rüzgarını da beraberinde getirecek. Bu teknoloji ile birlikte tüketicilere daha yüksek hızlarda çalışan, daha dengeli ve ECC standartlarına sahip olan RAM'ler sunulacak.

Gelen haberlere göre ADATA, Gigabyte ve MSI ile olan çalışmalarında en son nesil Intel işlemcileri kullanıyor. Muhtemelen Intel'in 12. nesil işlemcileri olacak olan Alder Lake platformuyla birlikte DDR5 RAM'leri de görmeye başlayacağız.

Yeni gelecek olan DDR5 ile birlikte PC kullanıcıları, işlemci çekirdeği başına da daha fazla bellek bant genişliğine kavuşacak. Böylece DRAM'ler de sonunda yakın zamanda sık karşılaşılan çekirdek sayısı patlamasıyla başa çıkabilecek. Bant genişliği kısıtlamasının azalmasıyla birlikte gelecekte bilgisayarlar ciddi anlamda performans artışı gösterecek.

8400 MHz hedefleniyor

ADATA'nın planlarına göre DDR5 bellek modülleri, 8400 MHz'e ulaşabilen hızlara sahip olacak. Ayrıca bellek kapasiteleri de tek bir RAM ile 64 GB'a kadar çıkabilecek. Karşılaştırma açısından bugün kullandığımız DDR4'lerin genelde 3200 MHz'de çalıştıklarını da hatırlatalım.

DDR5'in bant genişliği gibi özelliklerine ek olarak getireceği hız oldukça heyecan verici duruyor. Bu potansiyelin yüksek uyumlulukla bilgisayarlara yansıması durumunda yakın gelecekte çok daha gelişmiş bilgisayarlara kavuşabiliriz. Tabii bunun için ciddi bir miktarı gözden çıkarmak da gerekecektir.