MSI, 11. Nesil Intel İşlemcilerinin Çıkış Tarihini Açıkladı

MSI, Intel'in 11. nesil işlemcileri olacak Rocket Lake serisinin Mart ayının sonlarında çıkacağını söylerken, bazı kartlarına da 11. nesil desteği getirmeye hazırlanıyor.

İşlemci pazarının hakimi konumundaki Intel'in yeni nesil işlemcileri olan Rocket Lake serisinin çıkışı için 2021'in ilk çeyreği işaret ediliyordu. Güney Kore'de Danwana forumlarından resmi MSI hesabından yapılan bir gönderi, işlemcilerin çıkış tarihini doğruladı.

Twitter'da @harukaze5719 rumuzlu kullanıcı gönderiyi paylaşırken, Videocardz da yapılan paylaşımı doğruladı. Yapılan paylaşımın makine çevirisi ise kusursuz çeviri sunmasa da yeterince doğru bir açıklama verdi.

MSI'dan forumda açıklama

"Merhaba,

MSI - CS Geliştirme Müşteri Merkezi

Şu anda, H410, B460 ve Z490 gibi Intel 10. nesil kartları Intel 11. nesil işlemciler için güncellenecek, ve Z490 da ilk güncellenecek anakart olacak.

Intel 11. nesil CPU'ların çıkışı Mart ayının sonu olarak planlandı ve (kartlar) Mart ayındaki çıkıştan önce birer birer güncellenecek."

Intel'in 11. nesil işlemcileri olan Rocket Lake ailesinde Cypress Cove çekirdek mimarisi kullanılacak. Bu işlemci çekirdekleri, iş parçacığı performansını geliştirmeye odaklanıyor. Intel yeni nesilde tek iş parçacığı alanında liderliği geri almayı ve böylece AMD'nin Ryzen 5000 serisini geride bırakmayı umuyor.

Yine de AMD'nin rakibine karşı çekirdek sayısı anlamında avantajlı olacağını da belirtmek gerekiyor. AMD, AM4 soketinde 16 çekirdek desteği sunuyor. Intel'in ise Rocket Lake serisinde 8 çekirdeğe kadar çıkabilmesi bekleniyor.

İşlemci pazarında rekabet devam ediyor

Rocket Lake işlemciler bugün kullanılan 400 serisi LGA 1200 anakartları, doğru BIOS ayarlarıyla kullanıldığında destekliyor. Intel'in yeni nesil 500 serisi LGA 1200 anakartları yakın zamanda yeni işlemcilerle birlikte tamamlayıcı olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

AMD ve Intel arasındaki işlemci pazarı mücadelesi daha uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. İki firma da farklı yöntemler ve mimarilerle birbirlerini daha da iyisini yapmaya, fiyat anlamında daha rekabetçi olmaya zorluyor. Bu durumdan en çok fayda gören ise biz kullanıcılar oluyor.