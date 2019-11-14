Adidas, bugün yayınladığı bir yazıyla birlikte geri dönüştürülmüş plastikten ürettiği ayakkabıları FUTURECRAFT.LOOP’un ikinci aşamasına geçtiklerini belirtti.

Spor giyim sektörünün en büyük isimlerinden olan Adidas, geri dönüşümün önemini ve gerekliliğini anlatmak için yeni bir projeye başlamış durumda. Nisan 2019’da tamamen geri dönüştürülmüş 200 adet ayakkabı üreten ve bu ayakkabılarını kendi ortaklarına gönderen Adidas, ikinci aşamaya geçmiş durumda. FUTURECRAFT:LOOP gelişim ekibinden Amanda Verbeck ve Tanyaradzwa Sahanga’nın kaleme aldığı blog yazısında süreçle ilgili bilgi verildi.

Adidas, blog yazısında kullandığımız eşyaları belirli bir süre sonra attığımıza dikkat çekti. Kullanmadığımız eşyaları biz bir yere atıyor olsak da o eşyaların aslında bir anda yok olmadığı ve dünyada (karada ya da okyanuslarda) yer kapladığını söyleyen Adidas, dönüşümlü bir üretim sürecini hedeflediğinden bahsetti.

Dönüşümlü süreçten kasıt nedir?

Aslında ‘dönüşüm’ kavramı açık bir kavram gibi görünebilir ancak süreç son derece karmaşık bir şekilde işliyor. Yeryüzünde kullandığımız birçok materyali tek kullanımlık olarak görüyoruz. Materyallerin gerçek potansiyelini göz önünde bulundurduğumuz zaman birçok şeyin aslında tekrar tekrar kullanılabileceğiyse bir gerçek. Peki, bunu neden yapmalıyız?

Dünya üzerindeki kaynaklarımız maalesef kısıtlı ve bunların farkında olamayabiliyoruz. Bugün kullandığımız plastikleri yeniden kullanabilecekken yeniden üretmemiz sonucunda hem dünyanın kısıtlı kaynaklarını tüketiyoruz hem de bu süreçte dünyaya zarar veriyoruz. Yazımızın başında da değindiğimiz gibi kullanılmadığı için atılan birçok ürün havaya karışıp yok olmuyor ve dünyada ‘çöp’ olarak bir yer kaplıyor.

Tabii ki çöp kavramı da hafife alınacak bir konu değil. Belirli durumlarda bu durum deniz kirliliği gibi sonuçları doğururken bu çöpleri yakarak yok etmemiz durumunda da hava kirliliği gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada büyük bir yük üstlenen Adidas, her sonun yeni bir başlangıç olduğu FUTURECRAFT.LOOP 2’yi duyurdu.

Ayakkabılar nasıl üretiliyor?

Adidas, kullanılamayacak durumdaki ayakkabıları geri aldıktan sonra bu ayakkabıları geri dönüştürüyor ve hammadde haline getiriyor. Bu noktadan sonra ayakkabıların tüm bileşenlerini (taban, dil, burun vs.) yeniden üreten spor giyim devi, %100 geri dönüştürülmüş bir ürünü kullanıcılarına sunuyor.

Yayınladığı blog yazısında bu işlemlerin kolay olmadığına da değinen Adidas, “Bu kolay bir şey olsaydı bu zamana kadar başka biri bunu yapmış olurdu ancak biz, doğru yolda olduğumuza eminiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Adidas, FUTURECRAFT.LOOP GEN 2 ayakkabılarını bu ayın sonuna kadar geri gönderecek. Bu sayede Adidas’ın hedeflediği dönüşüm gerçekleşmiş olacak ve Adidas’ın ortakları, %100 geri dönüştürülmüş ayakkabılarına sahip olacak.

Spor giyim devi Adidas, 2021 yılının ilkbahar-yaz sezonunda geri dönüştürülmüş ayakkabılarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar gerçekleşen gelişmeleri sizlere aktaracağız.