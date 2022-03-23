Spor giyim devi Adidas'ın yeni logosu ortaya çıktı. Hem bir mağazada hem de Adidas'ın iOS uygulamasında kullanılmaya başlayan logo, henüz Adidas tarafından tüm alanlarda kullanılmaya başlanmış değil. Adidas'ın yakın gelecekte bir etkinlik düzenlemesi ve yeni logoyu tanıtması bekleniyor.

1949 yılından beri hizmet veren ve dünyanın en büyük spor giyim markalarından bir tanesi olan Adidas'ın logo değişikliğine hazırlandığı ortaya çıktı. Şirket, şu an için bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Japonya'daki bir mağazanın yeni logoya sahip olması ve App Store'daki logonun değiştirilmesi, şirketin yakın bir gelecekte konuyla ilgili açıklama yapacağını gösteriyor.

Aslına bakacak olursak Adidas'ın mevcut koşullarda kullandığı birden çok logo var. Değiştirilen logo ise neredeyse her mağazada gördüğümüz, "Sportswear" serisinin parçası olan çubuklu logo. Adidas tutkunları bilir; bu logoda 3 eğimli çubuk ve hemen altında 'Adidas' ibaresi vardır. İşte bu logo, yaşanan son gelişmeler doğrultusunda değişecek. Üstelik yeni logo, yeni ürünlerle gelecek. İddialara göre bu yeni logo, Adidas'ın "Performance" olarak isimlendireceği yeni serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Peki Adidas'ın yeni logosu nasıl görünecek?

İşte Japonya'daki mağazada kullanılan yeni logo

Dürüst olmak gerekirse ortada tam anlamıyla bir logo değişimi olduğunu söylemek zor. Mevcut logodaki 'Adidas' ibaresinin kaldırılması dışında neredeyse aynı logoyla karşılaşıyoruz. Hatta pek çoğumuzun yeni bir Adidas ürün satın aldığında bu değişimi fark etmeyeceğini tahmin edebiliriz. Tabi alabilirsek...

Adidas'ın sosyal medya hesaplarına baktığımızda, hiçbirinde bu logonun kullanılmadığını görüyoruz. Şirket, Adidas ibaresinin de olduğu çizgili logoyu farklı renklerde kullanmayı tercih ediyor. Ancak Adidas'ın iOS ekosistemi için tasarlanan mobil uygulamasında yeni logonun bulunuyor oluşu dikkatlerden kaçmıyor. İlginçtir ki Google Play Store'da yer alan uygulamada da herhangi bir değişiklik yok.

Adidas'ın App Store'daki logosu:

Aslına bakacak olursak Adidas'ın logo değiştireceği bir süredir iddialar kapsamında yer alıyordu. Bu yeni logonun 2022 Katar Dünya Kupası finalleri itibarıyla kullanılmaya başlayacağı, 2022'nin sonu itibarıyla da tüm ürünlerde yer alacağı ifade ediliyor. Sektör kaynaklarının iddialarına yeni logo, 1 Nisan'da (bazı kaynaklara göre 1 Eylül. 2022 Dünya Kupası finallerinin 1 Kasım'da başlayacağını düşünürsek bu da makul bir tarih) gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtacak.

Adidas'ın mevcut logosu şöyle görünüyordu: