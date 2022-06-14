Adobe, bugün paylaştığı yeni haberlerinde tarayıcı tabanlı ücretsiz Photoshop testlerinin Kanada'da başladığını duyurdu. Bununla birlikte şirket, Lightroom'un çok yakında video düzenleme yeteneğini de kazanacağını paylaştı.

Onlarca yazılımıyla dijital dünyanın şekillendirilmesinde büyük rol oynayan Adobe, bugün Photoshop ve Lightroom için büyük haberlerle gündeme geldi. Normalde ücretli olan Photoshop’un internet tarayıcısında çalışan sürümünün test aşamasında olduğu ve yazılımın tamamen ücretsiz olacağı paylaşıldı.

Adobe tarafından paylaşılan duyuruya göre şirket, Adobe Photoshop’un ücretsiz ve tarayıcı tabanlı sürümünü Kanada’da test etmeye başladı. Adobe hesabıyla erişilebilen ve ‘freemium’ olarak tabir edilen hizmet hakkında detaylı bilgiler de paylaşıldı. Adobe, bu sürümün kullanıcıları ana Photoshop sürümüne çekme görevini de yükleneceğini paylaştı.

Freemium Photoshop neler sunacak?

Adobe, aslında Photoshop’un tarayıcı tabanlı sürümünü ekim ayında piyasaya sürmüş olsa da bu sürüm pek de tercih edilen bir sürüm olmamıştı. Basit seviyede fotoğraf düzenleme imkânı sunması planlanan sürüm, daha çok fotoğraf düzenleyenlerin birbiriyle fotoğraf paylaşması ve birbirlerine notlar bırakarak ufak düzenlemeler yapması için kullanıldı.

Aradan geçen aylarla birlikte Adobe, bu sürüm üzerinde pek çok güncelleme yaptı. Şirketin Başkan Yardımcısı Maria Yap, paylaştığı açıklamasında “Photoshop’un kullanıcılarla şu anda bulundukları yede buluşmasını görmek istiyorum. Photoshop’a girmek için üst düzey bir makineye ihtiyacınız yok.” ifadelerini kullandı.

Adobe, ‘freemium’ Photoshop’un ne zaman tüm dünyada yayınlanacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Tarayıcı tabanlı Photoshop, ana Photoshop uygulamasının sahip olduğu basit seviyede fotoğraf düzenleme araçlarına ve bazı yapay zekâ destekli teknolojilere yer veriyor olacak. Bu teknolojilerden birisiyse eski fotoğrafları günümüze dönüştüren bir filtre olacak.

Lightroom, sadece fotoğraf düzenlemenin de ötesine geçiyor:

Bir diğer haber de Adobe’un Photoshop ile birlikte kullanılan popüler uygulaması Lightroom’dan geldi. Bugüne kadar fotoğraflarda detaylı ışıklandırma ve pozlama ayarı gibi ayarların yapılması için kullanılan Lightroom, Adobe tarafından paylaşılan duyuruya göre artık videolarda da kullanılabilecek. Lightroom ile birlikte videoların renk düzenlemeleri ve basit seviyede kırpma işlemleri yapılabilecek. Fakat video kliplerinin tek bir zaman çizelgesi üzerinde düzenlenmesi yapılamayacak. Yani Lightroom, tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi videolarda da bir renk düzenleyicisi işlevi görecek.

Lightroom’da video düzenleme özelliği, hem masaüstü hem de mobil sürümlere gelecek. Bu özelliğin yanı sıra uygulamaya ‘adaptif önayar’ filtreleri gibi yapay zekâ destekli bazı özellikler de eklenecek. Bu özelliklerle videodaki özne ya da gökyüzü, yapay zekâ desteğiyle ayrı ayrı düzenlenebilecek.