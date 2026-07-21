Adobe, deneysel iOS kamera uygulaması Project Indigo’ya harika yapay zekâ özellikleri ekledi.

Adobe, deneysel iOS kamera uygulaması Project Indigo için yeni yapay zekâ destekli özelliklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve profesyonel kontroller, çoklu kare süper çözünürlük ile farklı çekim modları sunan uygulama, artık büyük dil modellerini kullanarak fotoğrafları eleştirebiliyor ve düzenleme önerilerinde bulunabiliyor.

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Böylece uygulama, yapay zekânın da desteğiyle direkt olarak bir fotoğrafın ne kadar iyi olduğunu size söyleyecek ve gerektiği takdirde nasıl iyileştirebileceğinizi gösteren önerilerde bulunacak.

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Yeni özellikler neler sunuyor?

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Uygulamaya eklenen iki temel özellik var diyebiliriz. Bunlardan ilki olan fotoğraf eleştirisi; kompozisyon, aydınlatma, renkler ve duygusal etki hakkında profesyonel bir görüş sunuyor. İkinci özellik olan çekim ve düzenleme önerileri ise kullanıcılara vizördeki çerçeveleme, pozlama ve nesneler üzerinde nasıl değişiklik yapabileceklerine dair ipuçları veriyor.

Örneğin uygulama, test sırasında kullanıcılara çerçevedeki belirli nesnelerin kaldırılması yönünde yönlendirmelerde bulunabiliyor. Ayrıca mevcut bir fotoğrafın Adobe Lightroom kontrolleri kullanılarak nasıl daha iyi hâle getirilebileceğini gösteren ikinci bir bölüm de uygulamada yer alıyor.

Gelişmiş nesne kaldırma

Apple Photos, Google Photos ve Adobe Photoshop gibi fotoğraf uygulamaları uzun süredir nesne kaldırma özellikleri sunuyor olsa da bu araçlar genellikle kullanıcıların ekrana çizim yaparak nesneyi seçmesini gerektiriyor ve her zaman kusursuz çalışmıyor. Project Indigo’nun yeni özelliği ise arkadaki insanlar, çöpler ve çöp kutuları, teller ve direkler, çitler, araçlar ile diğer kalabalık unsurlar gibi nesneleri doğrudan kaldırmak mümkün hâle geliyor.

Kullanıcılar ayrıca kaldırılmasını istedikleri özel bir nesneyi metinle de uygulamaya gösterebiliyor. Sonrasında ise uygulama, arka plandaki bir kişiyi ve elindeki nesneyi herhangi bir tuhaf yapay zekâ hatasına yol açmadan başarılı bir şekilde ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca bulanık bir arka plan simüle etmek amacıyla fotoğraflara yapay zekâ ile alan derinliği kazandırmanız da mümkün.

Güncellemeyle birlikte Adobe, fotoğrafları suluboya, mürekkep ve tükenmez kalem, renkli yıkamalı mürekkep çizgisi, monokromatik ve arkadan aydınlatmalı özne gibi tonlara dönüştürmenize imkan tanıyan stil aktarımı özelliğini de ekledi. Adobe, bu özellikler için Google’ın Gemini tabanlı "Nano Banana" altyapısını kullanıyor ancak kendi Adobe Firefly modeli dahil olmak üzere farklı modelleri entegre etmeye açık olduğunu ifade ediyor.