İlkbaharı Sonbahar Yapabileceğiniz Adobe Lightroom Özelliği

Adobe’un fotoğraf düzenlemek için kullanılan programı Lightroom’da manzara ve portre fotoğraflarının rengini değiştirmek için kolay bir yöntem YouTube’da paylaşıldı. Fotoğrafçı Serge Ramelli’nin YouTube’da paylaştığı özellikle, bir alanın ya da insanın ten rengi kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Fotoğrafçı ve eğitimci Serge Ramelli, Lightroom’da bir fotoğraftaki alanın ya da bir insanın ten rengini kolaylıkla değiştirebileceğiniz bir yöntemi YouTube kanalında paylaştı. Ramelli tarafından anlatılan özellik, uzun sürede yapılacak bu işlemin, çok kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

Paylaşılan özellik temel olarak bir manzara fotoğrafındaki alanların renginin tek tek koyu ya da açık hale getirmeyi basit hale getiriyor. Lightroom’da bulunan Range Mask özelliği kullanılarak, fotoğrafta bulunan bir alanın rengi, daha koyu ya da daha aydınlık hale getirebiliyor.

Range Mask ile bir manzara fotoğrafında bulunan çimleri sonbaharda solmuş gibi sarı hale getirebiliyor veya bir portre fotoğrafındaki insanın ten rengini kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Range Mask ile yapılan işlem sonrası fotoğraf doğallığını korumaya devam ediyor.

Serge Ramelli tarafından paylaşılan özelliği daha önce bilenler ve kullananlar muhakkak vardır. Ancak birçoğumuz bu özelliği daha önce görmemiş olabiliriz. Hatta Serge Ramelli de özelliği çevrimiçi ortamda keşfettiğini söylüyor. Range Mask özelliği bir çok fotoğrafçı ve tasarımcının büyük bir zaman kazanmasına neden olabilir.

Lightroom’un Range Mask özelliğini gösteren video: