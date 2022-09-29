Adobe, tek tıkla fotoğrafları ve videoları düzenlemenizi sağlayan Photoshop ve Premiere Elements 2023'ü duyurdu. Yeni yazılımlar, Creative Cloud'a dahil olmayacak ve ayrı ayrı satılacak...

Günümüzde 50’den fazla yazılımıyla her alanda içerik üreticilerine hitap eden Adobe, bugün Photoshop ve Premiere kullanıcılarını ve henüz bu programlara elini atmayanları bile çekmeyi başaracak için yeni bir duyuru paylaştı. Şirket, yapay zekâ destekli düzenleme programları Adobe Elements’in 2023 ailesini tanıttı.

Adobe’nin yeni programları, Photoshop Elements 2023 ve Premiere Elements 2023 oldu. İki program da kendine özel yapay zekâ destekli düzenleme araçlarıyla ve önerileriyle hem masaüstü hem de internet tarayıcısında kullanılabilecek.

Adobe Photoshop Elements 2023 neler sunuyor?

Photoshop Elements 2023, Elements ürün ailesine özellikle öne çıkan bir yenilikle gelecek. Kullanıcılar, bir alanı tarayarak bu alanın yapay zekâ tarafından hareketlendirilmesini sağlayacak. Animasyon, alanın seçilmesinden sonra otomatik olarak kullanıcının hiçbir şey yapmasına ihtiyaç duymadan oluşturulacak. Bunun yanı sıra yazılım, şu özelliklere de yer verecek:

Fotoğraflardaki herhangi bir obje oynatılabilecek ve yeniden boyutlandırılabilecek,

Tek tıkla obje ve özneleri seçilebilecek,

Fotoğraf arka planlarını kolaylıkla değiştirilebilecek,

Dişler beyazlatılabilecek,

Kapalı çıkan gözleri açılabilecek,

Fotoğraf arka planlarını genişletilebilecek,

Fotoğrafta bulunmasını istemediğiniz kişi ve objeleri kaldırılabilecek,

Hazır ön ayarlar ile kolajlar oluşturulabilecek, sunumlar hazırlanabilecek.

Adobe Premiere Elements 2023 neler sunuyor?

Adobe’un Premiere 2023 sürümü de bu yıl büyük yeniliklerle geliyor. Premiere 2023 ile gelecek en önemli özellik ise ‘artistik efektler’ oldu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, videolarına Van Gogh, DaVinci, Monet ve daha pek çok ressam ve sanatçının görünümünü tek tıkla uygulayabilecekler. Diğer özellikler ise şu şekilde:

100’den fazla yeni bedava müzik,

Otomatik video boyutlandırması,

Yüksek doğrulukta seçim yapma,

Tek tıkla videoları kesme,

Gölge ve parlaklığın kolaylıkla ayarlanması,

Pürüzlü videoların iyileştirilmesi,

Stop-motion video oluşturma imkânı,

26 ‘Kılavuzlu Düzenleme’ ile kolay bir şekilde efekt ve geçiş ekleme,

Kolaj ve sunum yapmanızı sağlayan ön ayarlar.

Peki yeni yazılımların fiyatları ne kadar?

Adobe Photoshop Elements 2023 ve Premiere Elements 2023, Creative Cloud aboneliğinize dahil olmayacak. Uygulamalar, tanesi 99 dolardan, ya da ikisi bir arada 150 dolardan satın alınabiliyor.