Ücretsiz Adobe Premiere Pro Dersleri - 2020

Profesyonel veya eğlence amaçlı çektiğiniz videoları kurgulamak için kullanabileceğiniz en popüler video düzenleme programları arasında Adobe Pemiere Pro da var. Kendi hikayenizi kurgulamanızı sağlayacak programın ücretsiz ders içeriklerini derledik.

Profesyonel video düzenleme işine merakınız varsa Adobe Premiere Pro'u daha önce duymuş, kurcalamış, en azından bir şeyler denemiş olmanız nomal. İnternette kimisi bazı teknikler üzerine kimisi de tam bir eğitim seti olarak birçok ücretsiz Adobe Premiere Pro dersi bulunuyor. Profesyonelliğe geçiş için tek yapmanız gereken uygun dersi bulup başlamak.

Beyaz perdede hayranlıkla izlediğimiz filmler, her gece milyonları ekranlara kilitleyen diziler, YouTube gibi mecralardaki kaliteli videolar bu tarz video düzenleme programlarıyla kurgulanıyor. Adobe Premiere Pro CC sürümüyle güncellenen video düzenleme programına çok geç olmadan siz de başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Adobe Premiere Pro dersleri:

Barış Özcan, Premiere Pro ile Kurgu Eğitimi, 41 ders

Afgan Rasulov, Video Montaj Nasıl Yapılır, 4 ders

Tolga Taştemel, Adobe Premiere Pro CC'yi Kısa Sürede Öğren, 67 ders

Burak Bayram, Adobe Premiere Pro Eğitim Seti, 23 ders

Ömer Gökyar, Adobe Premiere Pro 2020 Dersleri, 40 ders

Siber Kurs, Premiere Dersleri, 29 ders

Semih Şentürk, Yeni Başlayanlar İçin Premiere Pro, 1 ders

Mehmet Üzüm, Profesyonel Video Montaj Öğrenin, 1 ders

Mehmet Üzüm, Profesyonel Video Montaj Öğrenin:

Tek bir video üzerinden kapsamlı eğitim videoları YouTube’da son dönemde çok fazla izleniyor. Tek bir videoda, birkaç ve hatta belki 10-20 videoda öğrenilecek bilgiler tek videoda anlatılıyor. Mehmet Üzüm de Udemy’de bulunan ücretli Adobe Premiere Pro eğitimine ek olarak, YouTube takipçilerine ücretsiz kapsamlı bir ders çıkarmış. Bu ders içerisinde sadece bilmeniz gerekenler anlatılıyor.

Bunun dışında Mehmet Üzüm’ün YouTube kanalında Video Montaj Eğitimi başlığı altında yer alan oynatma listesinde, video montaj ve video düzenleme ile ilgili birden fazla eğitim videosu yer alıyor. Temel düzeyde tüm bilgileri almak istiyorsanız ve Adobe Premiere Pro CC 2020 programını ilk defa kullanacaksanız bu eğitimlere bir göz atmak isteyebilirsiniz. Mehmet Üzüm’ün YouTube derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Semih Şentürk, Yeni Başlayanlar İçin Premiere Pro:

Adobe Photoshop ve Adobe Premiere Pro eğitimleri almak için doğru adreslerden biri. En güzel tarafı ise sıkıcı teorik bilgiler yerine direkt konuya odaklı dersler veriyor olması. Semih Şentürk’ün ücretsiz Premiere Pro derslerini izlemeden önce mutlaka Yeni Başlayanlar İçin Premiere Pro videosuna bir göz atın. Burada temel bilgileri aldıktan sonra diğer videolardaki konuları çok daha kolay öğrenebilirsiniz.

Semih Şentürk daha çok konulara odaklanan bir YouTuber. GLITCH geçiş efekti nasıl verilir, Fade geçiş efekti veya sinematik yazı efekti gibi izleyenlerin merak ettiği temel konuları anlatmayı tercih etmiş. Bunları anlatırken diğer yan konular hakkında ufak bilgiler vermeyi de ihmal etmiyor. Sevdiğiniz veya merak ettiğiniz konuları öğrenmek için Semih Şentürk’ün ücretsiz derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Siber Kurs, Premiere Dersleri:

YouTube’da tek videoda konuyu kapsamlı bir şekilde anlatmanın meşhur olduğunu söylemiştik. Siber Kurs da bu tarz bir içerik yapan kanallar arasında yer alıyor. Kendisi öncelikle tek videoda montaj yapmayı öğreteceğini iddia ediyor. Ardından yine YouTube’da yer alan ücretsiz Adobe Premiere Pro CC dersleri ile detaylı konu anlatımları yapıyor. Siber Kurs’un ücretsiz Adobe Premiere derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Siber Kurs kanalını özel yapan şeylerden biri aslında Adobe Photohop, After Effects gibi programlar için de kapsamlı ve ücretsiz eğitim videoları olması. Bazı ses düzenleme ve farklı fotoğraf düzenleme programları için de ücretsiz dersler yayınlanmış. Video montajı veya kurgusu yaparken diğer programlarla da ortak çalışmanız gerektiği için o dersleri de izleyebilirsiniz.

Ömer Gökyar, Adobe Premiere Pro 2020 Dersleri:

YouTube üzerinden ulaşabileceğiniz en güncel ve yeni ücretsiz Adobe Premiere Pro dersleri Ömer Gökyar’ın kanalında bulunuyor. Kendisi durmadan takipçilerine yeni dersler gönderiyor ve video düzenleme programı hakkında bilgilerini paylaşıyor. Daha önce eğitmenler gibi onun da tek videoda konuyu kapsamlı bir şekilde anlattığı bir videosu var. Bunun dışında koca bir eğitim seti de var.

Eğitim seti içerisinde 40 video bulunuyor. İçerisinde ise renk, geçiş, yazı gibi farklı efektlerin yanı sıra program güncelleme bilgileri bile var. Bu nedenle belki de listemizdeki YouTube kanalları arasında en kapsamlı olanı da Ömer Gökyar olabilir. Gökyar, videolarında kurgu ve montaj üzerine çalışmanın yanı sıra, programın teknik özellikleri hakkında da birçok bilgi veriyor ve örnekler gösteriyor. Derslere buradan ulaşabilirsiniz.

Burak Bayram, Adobe Premiere Pro Eğitim Seti:

Adobe Premiere Pro CC konusunda yeni bir öğrenciyseniz ve “öyle kapsamlı anlatımlara gerek yok, hızlı hızlı geçelim” diyorsanız Burak Bayram’ın kanalını ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kendisinin 23 dersten oluşan eğitim seti oldukça kısa videolardan oluşuyor. Bu videolar ilk defa bir proje oluşturmak ile başlıyor ve en çok kullanılan Premiere Pro CC efektlerine kadar devam ediyor.

Adobe Photoshop ve Premiere Pro gibi programları kullanırken, eğer profesyonel bir iş yapmıyorsanız hemen tüm özelliklerini öğrenmenize gerek kalmıyor. Bunun yerine en çok kullandığınız efektleri, özellikleri veya farklı video konularını tam anlamıyla öğrenmek hem işinize gelecektir hem de kolaylaştıracaktır. Bu şekilde hızlı ve basit bir başlangıç için Burak Bayram’ın YouTube derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tolga Taştemel, Adobe Premiere Pro CC'yi Kısa Sürede Öğren:

Udemy’deki en popüler ücretsiz Türkçe Adobe Premiere Pro CC kursu Tolga Taştemel tarafından veriliyor. Bugüne kadar 2732 öğrencinin katıldığı eğitim içeriği 4,2 puan almayı başarmış. Kurs içeriğinde 3 saatten fazla video yer alıyor ve konular da kapsamlı bir şekilde işleniyor. Aslında bir nevi profesyonel kurgunun nasıl yapıldığını öğreniyor ve kendi projelerimizde pratik yapıyoruz.

Kurs içerisinde renk düzenleme, ses düzenleme, profesyonel geçiş efektleri, yazı ekleme ve diğer Adobe programlarıyla ortaklaşa çalışma gibi önemli konular da yer alıyor. Montaj ve kurgu konusunda bir iş yaptığınız zaman size yarayacak tüm bilgileri Tolga Taştemel’in Udemy kursu içerisinde bulabilirsiniz. Kursa ücretsiz katılmak için buradan sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Afgan Rasulov, Video Montaj Nasıl Yapılır:

YouTube’da Adobe ürünleri konusunda eğitim videoları denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri Afgan Rasulov oluyor. Kendisinin Udemy üzerinde ücretli birçok kursu olduğu gibi, YouTube kanalı üzerinden takipçilerine ücretsiz kurslar da veriyor. Bu kurslar arasında tabii ki Adobe Premiere Pro CC de var. Photoshop konusunda daha fazla içerik çıkarsa da, temel video montaj bilgisi de veriyor.

Eğitim videoları içerisinde öncelikle yaklaşık bir saat olan bir video ile, tek videoda kapsamlı bilgiler aktarıyor. Bunun dışında özellikle internete veya profesyonel olmayan işlere video montajı yapıyorsanız işinizi kolaylaştıracak ve kısa sürede montajlar yapmanızı sağlayacak ipuçlarını yine derslerinde veriyor. Afgan Rasulov’un Adobe Premiere Pro CC derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Barış Özcan, Premiere Pro ile Kurgu Eğitimi:

Fazla kişi bilmez çünkü oldukça eskilerde çekilmiş bir eğitim seti. Barış Özcan’ın daha önce Adobe’de çalıştığını biliyorsunuzdur. Satış Müdürü olarak devam eden macerası sona erdikten bir yıl sonra, 2015’te YouTube’a eğitim videoları çekmeye başladı. Kısa sürelerde çok şey öğrenmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken bir ücretsiz eğitim seti var. Üstelik Barış Özcan’ın o sakin ve insana huzur veren akıcı anlatımı ile birlikte ders alıyoruz.

Bu dersler toplamda 41 video ile sınırlı ancak videolar çok kısa ve işinize yarayacak bilgilerle dolu. Her konuda bilgi vermektense, kendisinin ve sizin en çok kullanacağınız özellikleri anlatmayı tercih etmiş. Temel Adobe Premiere Pro CC bilgileri dışında, orta seviyede lazım olacak konulara hakim olmak için Barış Özcan’ın derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurgu ve montaj yapmak olduka sabır ve özen isteyen bir iş. Mesela YouTuberlar arasında popüler olan Vlog çekimlerine bir bakalım. 2-3 saatlik görüntüleri montaj sırasında kırpa kırpa 15 ve hatta 10 dakikalara indiriyorlar. Bunu yaparken bu görüntüleri tek tek izlemeleri anlamına geliyor. Ancak günün sonunda kendi elinizden çıkmış ve izlenmeye hazır bir videonun olacağını bilmek bile yeter.

Siz de ücretsiz Adobe Premiere Pro dersleri listemizdeki YouTuberlar ve eğitmenler ile kısa sürede montaj ve kurgu konusunda iyi derece bilgilere sahip olabilirsiniz. Kim bilir, belki birkaç yıl sonra en çok izlenen diziler ve filmleri kurgulayan siz bile olabilirsiniz. Herkesin koronavirüs türü COVID-19 nedeniyle eve kapandığı bu günler başlamak için en uygun zaman olabilir.