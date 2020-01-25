Android ve iOS işletim sistemlerinin kendilerine göre çeşitli avantajları ve birbirlerine üstünlük kurdukları noktaları bulunuyor. Google, iOS’in elinin güçlü olduğu bu alanlardan bir tanesi olan dosya paylaşımında elini güçlendirmek üzere.

Apple ekosistemindeki en kullanışlı, en pratik servislerden bir tanesi de AirDrop ve Android işletim sisteminde buna benzer bir hizmet bulunmuyor(du). Ancak birkaç gün önce Samsung’un Quick Share adı verilen hizmeti ortaya çıkmıştı ve şimdi de Google’ın kendi servisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

XDA’da yer alan habere göre Google’ın geliştirdiği AirDrop alternatifi servisi Nearby Sharing olacak. Tıpkı AirDrop gibi çalışan bu servis sayesinde fotoğraflarınızı ya da dosyalarınızı rehberinizde olmayan kişilerle dahi yakındaki cihazlarla paylaşabileceksiniz.

Nearby Sharing

XDA Developers YouTube hesabından paylaştığı bir videoda Nearby Sharing’in çalışma prensibini gösterdi. Paylaşılan videoda herhangi bir sorun yaşanmadığı, yakında bulunan cihazları keşfettiği ve görüntüyü saniyeler içerisinde transfer ettiği görülebiliyor.

Nearby Sharing’te de tıpkı AirDrop’taki gibi çeşitli gizlilik seçenekleri bulunuyor. Bu gizlilik özellikleri arasında kimlerin size dosya transferi yapabileceğini belirlemek gibi seçenekler yer alıyor. Şu an için uygulamanın kullanılabildiği cihazlar arasında ise Pixel 2 XL, Pixel 4 ve OnePlus 7T Pro bulunuyor.

Bu servisin en dikkat çeken yanı ise Google Play’e erişimi olan neredeyse tüm cihazlarda kullanılabilecek olması ki buna Chrome OS cihazlar da dahil. Bu servisin kullanıma sunulmasıyla birlikte iOS, Apple’a karşı üstünlük kurduğu alanlardan bir tanesini kaybetmiş olacak.

Tabii servis henüz resmi olarak yayınlanmadı ve Google tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu söylenilenlerin henüz iddia aşamasından öteye geçemediğini de hatırlatmak gerekiyor.