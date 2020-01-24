Şubat ayı itibarıyla Office365 Pro Plus kullanıcılarına gönderilecek güncellemeler, beraberinde bir Google Chrome eklentisini de getirecek. Microsoft, bu eklenti ile Google Chrome'un varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirecek.

Microsoft, çoğumuzun hayatında Windows işletim sistemi ile yer alıyor olsa da şirketin bulut servislerinden e-posta istemcisine, ofis programlarından arama motoruna kadar pek çok ürünü bulunuyor. Microsoft'un üzerinde büyük emekler harcamasına rağmen bir türlü popüler hale getiremediği ürünlerinden biri de arama motoru Bing.

Bing, çok uzun zamandır hizmet veren bir arama motoru ancak arama motoru devi olan Google'ın yanına yaklaşamıyor. Microsoft, bugüne dek Bing'i popüler hale getirmek için pek çok girişimde bulundu ancak dev şirket, istediği geri dönüşü bir türlü alamadı. Bing'i popüler hale getirmek için daha agresif adımlar atmaya karar veren Microsoft, şubat ayı itibarıyla ilk hamlesini yapacak.

Microsoft, Bing'i zorunlu olarak varsayılan arama motoru yapacak

Microsoft'un tepki çekmesi muhtemel hamlesi şubat ayı itibarıyla Microsoft Office365 Pro Plus kullanıcılarına sunulacak güncelleme ile birlikte gelecek olan bir eklentiden ibaret. Eklentinin tepki çekecek olmasının nedeni ise Google Chrome'un varsayılan arama motorunu Bing'e çevirecek olması.

Şubat ayında hayatımıza girecek olan bu Google Chrome eklentisi, söz konusu kullanıcıların bilgisayarlarında önce bir analiz yapacak. Eğer kullanıcılar, varsayılan arama motoru olarak zaten Bing'i kullanıyorsa, bahsi geçen eklenti yüklenmeyecek. Ancak kullanıcının varsayılan arama motoru farklı ise, bu kez herhangi bir onaya sunulmadan eklenti direkt yüklenecek. Böylelikle kullanıcıların varsayılan arama motoru Bing olarak değişmiş olacak.

Söz konusu uygulama, şu an için sadece belirli ülkelerdeki Microsoft Office365 Pro Plus kullanıcılarını etkileyecek. Bu ülkeler; Kanada, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Avustralya, Hindistan ve ABD olarak belirlenmiş durumda. Microsoft, bu ülkelerdeki kullanıcıların tespitinin IP adresleri aracılığıyla yapılacağını belirtiyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde bu eklentiyi alacak ülkelerin sayısının artması da mümkün.

Microsoft, kullanıcılara göndereceği güncelleme, daha doğrusu eklenti ile varsayılan arama motorunu zorunlu olarak değiştirecek olsa da bu durum, kullanıcıların yeniden istedikleri arama motorunu varsayılan olarak belirleyemeyecekleri anlamına gelmiyor. Google, Yandex ya da başka bir arama motoru kullanmak isteyen kullanıcılar, ayarlardan yeniden istedikleri arama motorunu varsayılan olarak belirleyebilecekler.