AirPods modelleriyle kablosuz kulaklık sektörüne hükmeden Apple'ın, üçüncü nesil AirPods ve ikinci nesil AirPods Pro üzerinde çalıştığı bildirildi. Kaynaklar, kulaklıkların her ikisinin de önümüzdeki yıl içerisinde raflardaki yerini alacağını söylüyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, AirPods serisiyle kablosuz kulaklık sektöründe büyük bir başarı yakaladı. İlk AirPods kulaklıkları Aralık 2016'da, ikinci nesil AirPods'u ise Mart 2019'da piyasaya süren şirket, üçüncü nesil AirPods ve AirPods Pro 2 için çalışmalara devam ediyor. Yeni bir rapora göreyse bu kulaklıkların her ikisi de önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürecek.

Gelen bilgiler giriş seviyesi AirPods 3'ün tasarım açısından mevcut AirPods Pro'ya benzeyeceğini, kısa saplar ve değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk yarısında geleceğini söylüyor. Yeni nesilde aktif gürültü engelleme gibi üst düzey özellikler bulunmayacağını belirten kaynaklar, kullanıcıların çokça şikâyet ettiği pil ömrü tarafında ise bazı iyileştirmeler olacağını bildiriyor.

Apple AirPods Pro 2

Giriş seviyesi üçüncü nesil AirPods'a ek olarak Apple, AirPods Pro'nun yeni sürümü üzerinde de çalışıyor. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen bu kulaklıkların, tasarım anlamında Samsung Galaxy Buds'a benzeyeceği ve saplardan kurtulacağı iddia ediliyor.

Bu noktada Bloomberg, Apple'ın kulaklıktaki sapları tamamen ortadan kaldırarak AirPods Pro'yu daha kompakt hâle getirmeyi hedeflediğini bildirdi. Kulaklıklar için yeni bir yonga tasarlandığını da bildiren Bloomberg, şirketin bu sayede kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi ve daha düşük Bluetooth gecikmesi sunabileceğini söylüyor.

Apple AirPods Studio

Kulak içi kulaklıklarıyla iyi bir başarı elde eden Apple, bir yandan da Apple AirPods Studio adı verilen üst düzey kulak üstü kulaklık üzerinde çalışıyor. Üretimlerin sayısız gecikmeden sonra nihayet geçtiğimiz haftalarda başlaması planlanıyordu ancak gelen son bilgiler, Apple'ın AirPods Studio'yu tekrardan rafa kaldırdığını gösteriyor.

Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu kulaklığın önümüzdeki aralık ayından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bu noktada en iyi ihtimalle bile kasım ayındaki etkinlikte tanıtılacağı söylenen AirPods Studio için 2021 yılında yapılacak bir tanıtım daha olası görünüyor.

Kısa bir özet geçmek gerekirse Apple, şu anda üç farklı kulaklık üzerinde çalışıyor. Bunlardan AirPods 3'ün önümüzdeki yılın ilk yarısında, AirPods Pro 2'nin önümüzdeki yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor ancak AirPods Studio için net bir tarih verilmiyor. Bunlara ek olarak Apple'ın bir de üçüncü HomePod modeli üzerinde çalıştığı bildirildi fakat bu ürüne dair henüz pek fazla bilgi bulunmuyor.