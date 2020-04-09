Akaryakıtta Bu Gece Yarısı Çifte İndirime Gidilecek

Benzine bir indirim haberi daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bugün araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı. Açıklamaya bakacak olursak söz konusu indirim; benzinde pompa fiyatlarına ortalama 12 kuruş olarak, motorindeyse 9 kuruş olarak yansıyacak. Son dönemde yaşanan olaylar neticesinde petrol fiyatlarındaki düşüşün sebep olduğu bu indirimler, geçtiğimiz haftalarda da benzinde 16 kuruş, motorinde 20 kuruş olarak karşımıza çıkmıştı.

Akaryakıtta yapılan yeni indirim sonrasında benzinin litre fiyatının üç büyük ilde ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre indirimden sonra İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir’de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek. Ankara’da ise ortalama 5,36 liradan satılan benzin 5,24 liraya inmiş olacak. Motorin için yapılan indirim, 3 büyük şehre şöyle yansıyacak; İstanbul’da ortalama 5,45 liraya satılan motorinin litresi 5,36 liraya, İzmir için 5,55 olan eski fiyat 5,46 liraya, Ankara’daysa 5,53 liraya satılan motorinin litresi 5,44 liraya inecek.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Herkesin çok konuştuğu ve sıkı şekilde takip ettiği akaryakıt fiyatlarının ne şekilde hesaplandığı da merak konusu olabiliyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içine dâhil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması alınarak bulunan fiyatın, mevcut dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak yapılıyor. Hesaplamayı yapan yapılarsa rafineriler olarak biliniyor.

Hesaplama sonucunda oluşturulan fiyatların kentlere göre değişiklik göstermesinin sebebiyse rekabet olarak açıklanıyor. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar; şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını, tarih 10 Nisan'ı gösterdiğinde alınacak akaryakıtın indirimli fiyattan alınacağını tekrar hatırlatarak haberimize son veriyoruz.