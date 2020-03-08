Corona Virüsü, Akaryakıt Fiyatlarını Düşürdü

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, ulusal piyasalardaki akaryakıt fiyatlarını düşürdü. Fiyatlarda yaşanan gerilemenin ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, halk sağlığının yanı sıra ülke ekonomilerini de tehdit eder hâle geldi. Salgın yüzünden pek çok ülkede iş yerleri kapatılırken turizm bölgeleri de boş kaldı. Corona virüsünün darbe vurduğu son sektör ise akaryakıt sektörü oldu.

Cuma günü emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından Brent petrol, 45 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşü uluslararası piyasalardaki benzin ve motorin fiyatlarındaki sert düşüşler izledi. Bu noktada benzinin ton fiyatı 490 dolardan 440 dolara, motorinin ton fiyatıysa 463 dolardan 423 dolara kadar düştü. Sektörde tecrübeli isimler, bir gün içinde bu denli yüksek bir gerilemenin yıllardır görülmediğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansıyabilir:

İç piyasadaki akaryakıt pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıması ön görülen bu düşüş, hafta başında herhangi bir yükseliş olmazsa salı gününü çarşambaya bağlayan gece piyasalara yansıyabilir. Bu noktada benzinin litre fiyatında 25 kuruş, motorinin litre fiyatındaysa 23 kuruşluk bir indirim olabileceği belirtiliyor.

Ulusal piyasalardaki akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası insanların aklına gelen ilk soru “ÖTV artışı olabilir mi?” oluyor. Bu noktada sektöre yetkilileri, 29 Şubat Cumartesi günü benzin ve motorinin ÖTV’sinin 15’er kuruş (KDV ile birlikte 18 kuruş) artırıldığını ve her şeyin olası olduğunu ancak indirimin doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılabileceğini de söylüyor.

Ulusal piyasalarda yaşanan bu düşüşün ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Bununla birlikte Corona virüsünün yıkıcı etkileri, ilerleyen günlerde daha pek çok sektörde karşımıza çıkacak gibi görünüyor.