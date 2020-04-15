Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Wear OS, koronavirüs pandemisinden korunmak için yeni bir özelliğe sahip oldu. Bu özellik sayesinde akıllı saatler, belirli aralıklarla ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatacak.

Koronavirüsle mücadelede en dikkat edilmesi gereken uzuvlarımız arasında ellerimiz gelir. Her gün pek çok farklı yere dokunduğumuz ellerimiz, koronavirüs gibi zararlı virüsleri ağız ve burun yoluyla alıp enfekte olmamıza da neden olabiliyor. Bu sebeple, özellikle son aylarda uzmanlar ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini hatırlatıyor.

Bu konuda bir katkı sağlamak isteyen Google, akıllı saatlerinde kullandığı işletim sistemi Wear OS’a yeni bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme sayesinde kolunuza takılı olan akıllı saatiniz, periyodik aralarla ellerinizi yıkamanızı hatırlatacak. Google, bu şekilde kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

3 saatlik periyotlarla el yıkama önerisi yapılacak

Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatler, gün içerisinde ellerinizi yıkamak için 40 saniyelik uyarılarda bulunacak. Bu uyarılar ise 3 saatlik arayla karşımıza çıkacak. V.5.4.0 güncellemesiyle akıllı saatlere eklenen bu özellik, eğer hala akıllı saatinize gelmediyse, buraya tıklayarak güncellemeyi indirebilirsiniz.

İsterseniz devre dışı bırakabilirsiniz

Google, sürekli akıllı saatine uyarı gelmesini istemeyen kullanıcılar için özelliği devre dışı bırakma özelliği de getiriyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan ve elini yıkamayı unutan kişiler üzerinde işe yarar bir özellik olduğunu düşündüğümüz uyarı sistemiyle, koronavirüse karşı daha etkili bir korunma sağlanmış olabilir.

Koronavirüsten nasıl korunabiliriz?

Koronavirüsten korunmak için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bunların başında el yıkama alışkanlığı geliyor. Çevreyi elleyip ağzımıza götürdüğümüz ellerimizin sürekli yıkanması gerekiyor. Uzmanlara göre ellerimizi en az 20 saniye sabunla yıkamamız gerekiyor.

Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, özellikle market gibi çok fazla insanın ziyaret ettiği yerlerde tek kullanımlık eldiven ve maske kullanmak. Maskelerin büyük kısmı virüslerin bize bulaşmasını büyük ölçüde engellemiyor, ancak bizde bir virüs varsa topluma yaymamızın önüne geçebiliyor.

Bu önlemler dışında en önemli önlem sosyal izolasyonu korumamız. Mecbur kalmadıkça evden çıkmamamız gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu kurala uyarak Covid-19 pandemisinden çok daha hızlı bir şekilde kurtulacağımızı düşünüyorlar.