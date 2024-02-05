Samsung'un yakın zamanda duyurduğu Galaxy Ring akıllı yüzüğün ne zaman tam olarak tanıtılacağı açıklandı. Yüzükleri bu yıl içinde göreceğiz.

Samsung'un 2024 yılının başlarında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy S24 serisini tanıttı ve yapay zekâ özelliklerini duyurmuştu. Etkinlikte son duyurulan ürün ise firmanın yeni giyilebilir teknoloji ürünü olan Galaxy Ring oldu. Henüz hiçbir özelliğini öğrenemediğimiz akıllı yüzük hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy Ring'in çıkış süreci şimdilik belirsiz. Firmanın Küresel B2B Giyilebilir/Nesnelerin İnterneti/Aksesuar Bölümü Başkanı Daniel Seung, Samsung'un "yeni sağlık odaklı giyilebilir ürünün yılın ikinci yarısında" geleceğini açıkladı. Samsung'un bu cihazı öyle sessiz sedasız bir şekilde piyasaya çıkartması beklenmiyor. Özellikle de yeni giyilebilir ürünlerin etkisi ile birlikte Samsung'un daha geniş kitlelere ulaşma planını düşündüğümüz zaman.

Galaxy Ring bu yılın ikinci yarısında tanıtılacak

Samsung, Galaxy Ring'i büyük ihtimalle yılın ikinci yarısında yapılacak olan Galaxy Watch 7 ve Galaxy Z Fold6/Flip6'nın tanıtılacağı ikinci Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Etkinlik hakkında şimdilik bir tarih bilgisi paylaşılmamış olsa da ikinci Unpacked etkinliği yıllardır ağustosta yapılıyor.

Galaxy Ring, Samsung'un son yıllardaki en potansiyelli ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle de saat ya da bileklik takmak istemeyen teknoloji meraklıları da bu akıllı yüzüğü kullanabilirler. Yüzüğün özellikleri şimdilik bilinmese de basit tasarımı ile birlikte her tarza uyum sağlayabilecek gibi gözüküyor. Ayrıca akıllı saatin diğer Galaxy cihazlarla da uyumlu şekilde çalışması bekleniyor. Belki de bu yüzük, Samsung'un gelecekte tanıtması beklenen karma gerçeklik başlığını da kontrol için kullanılabilir.