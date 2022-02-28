Albert Einstein’ın Tamamıyla Ego Kokan Evlilik Sözleşmesi

Bilim dünyasının en ünlü ismi Albert Einstein'ı tanımayan yoktur. Peki dünya üzerinde evreni en iyi anlayan isimlerden biri olan bu ismin son derece egoist olan evlilik sözleşmesini biliyor musunuz?

Bilim insanı denildiğinde pek çoğumuzun aklına ilk isim olarak Albert Einstein gelir. Öldükten sonra beyni çalınacak kadar değerli olan Einstein, gerçekten de bilim dünyasını kökünden değiştirmiş ve bugünlere gelmemizde temel yapı taşlarından biri olmuştur. Nazi Almanyası'nda Yahudi olarak dünyaya gelen ve 1933'te ABD'ye göç eden Einstein'in belki de okuduğunuzda ona olan hayranlığınızı silecek bir evlilik sözleşmesi olduğunu biliyor musunuz?

1903 yılında Avusturya - Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olan Sırp bir ailenin kızı Mileva Marić'le evlenen Einstein'ın bu evliliğinden Hans Albert ve Eduard olmak üzere iki 2 oğlu oldu. Evreni anlama konusunda müthiş bir beyne sahip olan dahi bilim insanı bu ilişkisinde çok da başarılı sayılmazdı.

Albert Einstein'ın Mileva ile olan evliliği bitmek üzereydi

Laurent Seksik adında bir yazar tarafından kaleme alınan ve ünlü bilim insanının oğlu Eduard Einstein'ın sözlerinin yer aldığı kitapta, Albert Einstein'ın Marić'e çok da iyi davranmadığını görüyoruz. Oğul Eduard'ın anlattıklarına göre Albert Einstein 1914'ün Ağustos ayında karısı ve çocuklarını Berlin'de bir peronda terk ederek gitti. Bunun ardından da 1. Dünya Savaşı ilan edildi. 1914 yılında evliliğini bitirme noktasına gelen Albert, eşi Mileva'ya çocukların hatırına ilişkiyi sürdürebileceğini, ancak hazırladığı sözleşmeyi imzalaması gerektiğini söyledi. Mileva da bu sözleşmeyi imzaladı. Ancak anlaşma o kadar katıydı ki evlilikleri çok uzun sürmeyecekti.

Mileva, bu sözleşmeden kısa süre sonra Einstein'dan ayrıldı

Albert Einstein, bu sözleşmeden önce kuzeni Elsa Löwenthal ile ilişki yaşamaya başladı. Bu olayın üzerine Mileva'yla ilişkisini bozan Einstein, sözleşmenin ağır şartlarına dayanamayarak çocuklarıyla Zurih'e taşınan Mileva'dan 1919'da boşandı.

Albert Einstein'in eşi Mileva Marić'e imzalattığı sözleşme

Aşağıdakilerden sorumlu olacaksın;

Giysilerimin ve çamaşırlarımın düzenli olduğundan,

Üç öğün yemeğimi odamda düzenli bir şekilde yediğimden,

Yatak odamla çalışma odamın tertipli tutulduğundan, özellikle de çalışma masamı benden başka kimsenin kullanmadığından.

Toplumsal sebepler kaçınılmaz bir şekilde gerektirmediği takdirde benimle tüm kişisel ilişkini keseceksin. Özellikle aşağıdakileri talep etmeyeceksin;

Evde seninle birlikte oturmamı,

Seninle dışarıya ya da seyahate çıkmamı.

Benimle ilişkinde aşağıdakileri gözeteceksin;

Benden fiziksel yakınlık beklemeyecek, bana hiçbir şekilde sitem etmeyeceksin,

İstediğim anda benimle konuşmayı keseceksin,

İstediğim anda yatak odam ya da çalışma odamdan şikayet etmeden ayrılacaksın.

Beni çocuklarımızın önünde sözlerin ya da davranışlarınla aşağılamayacaksın.

Einstein ayrıldıktan sonra çocuklarına destek olmaya devam etti.

Einstein, ayrılığın ardından bir avukat tarafından hazırlanmış taahhüdü imzaladı. Bu anlaşmaya göre Mileva'ya yıllık 5600 Reichsmark yollayacaktı. Bu para Einstein'ın maaşının yarısından biraz daha azdı. Bunun dışında Einstein'a yakında verilecek Nobel Ödülü'nün parası, oğullarının bakımı için bir hesaba aktarılmıştı. Mileva, bu hesaptaki paranın faizini alabilecek, ancak ana paraya dokunmayacaktı.

Bugün sizlere Albert Einstein'in son derece ağır ve caydırıcı maddelerin olduğu evlilik sözleşmesini aktardık. Bilim dünyasında adeta kasırgalar estiren bu adamın özel hayatının bambaşka olduğunu görmemizi sağlayan bu sözleşme, tarihin tozlu sayfalarında kalmaya devam edecek.