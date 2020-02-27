Sayısı milyarları bulan internet sitesi havuzunda en değerliler arasında olmak kolay bir iş değil. Global çapta internet sitelerinin verilerini tutan Alexa'nın sıralamasına göre, dünyanın en değerli ve en çok ziyaret edilen internet sitelerini derledik.

Günümüzde bir milyarın üzerinde aktif internet sitesi var. Alexa popüler servisler ettikleri verilerle bu internet sitelerini bir sıralamaya tabi tutuyor. Bir internet sitesinin değerini ölçmek istediğiniz zaman, bakacağınız ilk şeylerden biri de kesinlikle Alexa sıralaması oluyor. Bu kadar çok internet sitesi varken de bu en değerli siteler arasına girmek gerçekten çok zor.

Biz de bu içeriğimizde Alexa sıralamasına göre değerlendirilmiş ve dünyanın en iyileri olarak kabul edilen ilk 20 siteye bakacağız. Açıkçası listede sizleri şaşırtacak bazı siteler de var. Listenin genelinde Çinli sitelerinin başarısı ve varlığı göze çarpıyor. Gelin dünyanın en değerli internet sitelerine beraber bakalım.

Dünyanın en değerli internet siteleri - Alexa:

Google.com, YouTube.com, Tmall.com, Baidu.com, Qq.com, Facebook.com, Sohu.com, Taobao.com, 360.cn, Jd.com, Yahoo.com, Wikipedia.org, Amazon.com, Sina.com.cn, Weibo.com, Live.com, Reddit.com, Vk.com, Netflix.com, Xinhuanet.com.

Xinhuanet.com:

Çinli internet sitesi olan Xinhuanet.com, Alexa verilerine göre en popüler 20. site olarak göze çarpıyor. Çoğunlukla Çin ile ilgili haberlerin olduğu sitede, dünyadan da farklı haberler var ve İngilizce dil seçeneği de bulunuyor. Ziyaretçiler sitede ortalama 2 dakika kalıyor ve Alexa’ya göre sayfa gösterimi ziyaretçi başına 5 olarak belirtilmiş.

Netflix.com:

Son dönemde kendi çektiği diziler ve filmler ile de çok sık konuşulan Netflix, en değerli siteler arasında yerini almayı başarmış. İçerisinde binlerce yabancı ve yerli dizi-film bulunan internet sitesi, Türk dizileriyle de popülerliğini artırmaya devam ediyor. Alexa sıralaması içerisinde 20. sırada yer alan sitenin ziyaretçileri ortalama 3 dakika sitede zaman geçirip hemen film veya dizi izlemeye başlıyorlar.

VK.com:

Sizin Facebook’unuz varsa bizim de VK’mız var diyerek 2006 yılında kurulan VK.com, Rusya ve Ukrayna’nın en çok kullanılen sosyal medya platformu. Alexa verilerine göre ziyaretçiler sitede ortalama 7,46 dakika zaman geçiyor ve sayfa gösterimi ziyaretçi başına 3,97 olarak belirtilmiş.

Reddit.com:

Ülkemizde bir türlü popüler olmayı başaramayan Reddit, tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Öyle ki NASA, SpaceX’inden oyun firmalarına kadar birçok firmanın kendi hesabı bulunuyor. Reddit’te ziyaretçiler ortalama 6 dakika sitede kalıyorlar ve sayfa gösterim sayısı ziyaretçi başına 4,75 olarak belirtilmiş. Reddit ülkemizde en çok çevrimiçi oyun oynayanlar tarafından kullanılıyor.

Live.com:

Eskiden içerisinde farklı haberler de görebildiğimiz Live.com, şu sıralar Outlook'un internet sitesi haline dönüşmüş durumda. Microsoft’un e-posta servisi için kullanılan sitede, aynı zamanda yeni e-posta adresleri açabilirsiniz. Alexa’ya göre ziyaretçiler ortalama 4 dakika sitede kalıyor ve sayfa gösterimi ziyaretçi başına 5. Trafiğinin %12,50’lik kısmı ise arama motorlarından geliyor.

Weibo.com:

Yukarıda bahsettiğimiz Sina’ya ait projelerden biri de Weibo.com ve o da Alexa sıralaması içerisindeki en değerli internet siteleri listesinde yer alıyor. Weibo, aslında aynı Twitter gibi bir sosyal medya platformu. Her şeyin yan ürününü yapmayı çok iyi bilen Çinliler, sosyal medya platformu olarak da yan ürün kullanıyor dersek yanlış olmaz. Weibo, Çin’de 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Sina.com.cn:

Çin’in en büyük medya platformlarından biri olan Sina, birçok kategoride farklı haberler yapıyor. Aynı zamanda bünyesinde kendine ait sosyal medya platformları da bulunuyor. İnternet sitesi olarak ziyaretçileri ortalama 2 dakika sitede kalıyorlar ve sayfa gösterimi ziyaretçi başına 3,52. Sina’nın projelerinin Çin’de çok meşhur olduğunu söyleyebiliriz.

Amazon.com:

Sahibini dünyanın en zengin insanı yapan Amazon.com, Avrupa ve Amerika’nın en büyük alışveriş platformu. Geçtiğimiz yıllarda ülkemize de giriş yaptı ancak henüz popülerliğini kazanamadı. Alexa verilerine göre ziyaretçiler ortalama 9 dakika sitede kalıyorlar. Sayfa gösterimi ise ziyaretçi başına 8,73. Ayrıca site trafiğinin %20’lik kısmı arama motorlarından sağlanıyor.

Wikipedia.org:

Şükür kavuşturuna dediğimiz Wikipedia kuşkusuz en değerli internet siteleri arasında yer almayı sonuna kadar hak ediyor. İnternet sitesi doğası gereği trafiğinin büyük bir bölümünü arama motorlarından alıyor. Alexa’ya göre bu sayı toplam trafiğinin %71,40’lık bölümü. Kendisine kavuştuğumuz için ne kadar mutlu olduğumuzu anlatmaya gerek yok. Kendileri de bu konuda bir paylaşım yapmıştı.

Yahoo.com:

Yeniden tanıdık bir siteye dönme zamanı geldi. Arama motoru olarak kurulan ama hiçbir zaman istediği başarıyı yakalayamayan Yahoo, şimdilerde yaşadığı düşüşe rağmen hâlâ en değerli internet sitesi listesinde yer alıyor. Alexa verilerine göre kullanıcılar ortalama 4 dakika sitede kalıyor ve ziyaretçi başına sayfa gösterimi sayısı da 4. Yahoo aynı zamanda e-posta hizmetiyle de meşhur olan bir platform.

Jd.com:

Elektronikten, giyime kadar birçok farklı kategoride ürün satan Jd.com, Çin’in popüler alışveriş sitelerinden biri. Alexa verilerine göre kullanıcılar ortalam 3 dakika sitede kalıyor ve ziyaretçi başına sayfa gösterim sayısı ise 4,48. Çinli internet siteleri listeye şu ana kadar damgasını vurmayı başardı diyebiliriz.

360.cn:

Adı bol bol kötü amaçlı yazılımlarla anılan bir site olan 360.cn, Çin’de kullanıcılarına güvenlik yazılımları ve ev koruma sistemleri satıyor. Özellikle Çin forumlarda sitenin sanıldığı gibi popüler olmadığı ve kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıların tarayıcılarını ele geçirerek bu trafiği elde ettiğine kadar varan iddialar var. Ancak yine de Alexa verilerine göre en çok ziyaret edilen siteler arasında yer alıyor.

Taobao.com:

Alışveriş siteleri diğer ülkelerde olduğu gibi Çin’de de oldukça popüler. Taobao da bu sitelerden biri ve en popülerleri arasında yer alıyor. Ortalama 4 dakika sitede zaman geçiren kullanıcılar, 2. el veya direkt mağazaların sattığı sıfır ürünleri alabiliyorlar. Ürün kategorileri arasında en çok dikkat çeken şey ise bol bol bilgisayar parçası olması. Aynı zamanda neredeyse aradığınız her şey sitede var.

Sohu.com:

Listenin 6. sırasında yine Çinli bir internet sitesi var. Sohu.com, Çin’de en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptıkları eğlenceli listeler ile de karşımıza çıkabiliyor. Alexa verilerine göre ziyaretçileri ortalama 3 dakika sitede kalıyor ve ziyaretçi başına sayfa gösterim sayısı 4,61. Aslında içerisinde oldukça eğlenceli içerikler var. Boş zamanlarınızda ziyaret edebilirsiniz.

Facebook.com:

Üç tane Çin sitesinden sonra yine tanıdık bir siteye geldik. Facebook ismini ve hikayesini artık anlatmaya gerek yok; herkes tarafından bilinen ve bir üniversiteden çıkan en büyük sosyal medya platformu. Alexa sıralaması içerisinde de yukarılarda yer edinmeyi başarmış durumda. Ziyaretçiler sitede ortalama 17 dakika kalıyor. Bu da diğer sitelerin çok üzerinde bir süre.

QQ.com:

PUBG oynayanların yakından bildiği Tencent’in sahibi olduğu QQ, Çinli mesajlaşma ve aynı zamanda en büyük haber platformu. Avrupa ve Amerika’da fazla tanınmasa da, bir ara ortaya çıkan virüs nedeniyle birçok kullanıcı büyük sıkıntılar yaşamıştı. Sitede kullanıcılar ortalama 3 dakika kalıyor ve ziyaretçi başına sayfa gösterimi de 4 olarak belirtilmiş.

Baidu.com:

2000’li yıllarda Pekin’de kurulan Çin’in en büyük arama motoru Baidu.com, 2018 yılında 89 milyar TL’nin üzerine gelir elde etmeyi başardı. Büyüklüğünü buradan da anlayabiliriz. Alexa’ya göre kullanıcılar sitede ortalama 7 dakika kalıyor ve ziyaretçi başına 4 sayfa gösterimi var.

Tmall.com:

Çinli şirket Alibaba’nın sahibi olduğu Tmall, tüketici ile işletmeleri bir araya getiren bir alışveriş sitesi. Alexa verilerine göre şu an dünyanın en değerli 3. sitesi olan Tmall, tamamen Çince olan bir site. Kullanıcıların ortalama 6 dakika sitede kaldığı ve ziyaretçi başına 2,88 sayfa gösterimi olduğu da verilere yansımış. Çin nüfusu göz önüne alındığında zaten listede böyle sitelerin olması da bekleniyor.

YouTube.com:

YouTube denilince akıllara ilk olarak fenomenleri gelse de aynı zamanda devasa sayılara ulaşan istatistikleri de geliyor. Hootsuite’e göre ayda 2 milyara yakın kullanıcının giriş yaptığı YouTube’da, trafiğin sadece %15’lik kısmı Amerika’dan geliyor. Yani YouTube sadece Amerika’nın değil, tüm dünyanın ortak sosyal medya platformu haline geldi. Kullanıcılar ortalama 12 dakika sitede kalıyor.

Google.com:

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, ayrıca en değerli site unvanını da elinde bulunduruyor. Bir günde milyonlarca insanın ziyaret ettiği sitede kullanıcılar ortalama 12 dakika zaman geçiriyor. Google’ın ziyaretçi başına sayfa gösterim sayısı ise 14,57. Geçmişte karşısına birçok rakip site çıkmasına rağmen hâlâ popülerliğini koruyor ve artık bir arama motorundan çok daha fazlası haline geldi.

Dünyanın en değerli 20 internet sitesi bu şekilde. Listeye genel olarak baktığımızda Çinli internet sitelerinin ağır bastığını söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni de sayısı milyarı bulan Çin nüfusu. Ancak buna rağmen Google kendi hizmetiyle ilk iki sırayı almayı başarmış ve 3. sırada ise Çinli alışveriş sitesi yer alıyor.