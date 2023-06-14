İtalyan otomotiv markası Alfa Romeo, haziran ayı için güncel fiyat listesini açıkladı. Birkaç hafta önce zam yapan markada yine zam var.

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Türkiye'de dönem dönem ilgi çeken markalar arasında yer alıyor. Marka, şimdilerde geçmişteki popülaritesini yitirmiş olsa da özellikle Tonale'in satışa sunulması, markanın satışlarını yeniden canlandırdı.

Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun kur zammını da yansıttığı Haziran 2023 güncel fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Alfa Romeo araba fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 14 Haziran Başlangıç Fiyatı Tonale 1.664.300 TL 1.759.300 TL Giulia 2.708.450 TL 2.868.450 TL Stelvio 2.958.450 TL 3.133.450 TL

Alfa Romeo mayıs ayı fiyatları şöyleydi:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Tonale 1.604.300 TL Giulia 2.678.450 TL Stelvio 2.878.450 TL

Tonale fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 130 HP, Dizel TI, Otomatik 1.759.300 TL 1.5 160 HP, Hibrit TI, Otomatik 1.834.300 TL 1.5 160 HP, Hibrit Veloce, Otomatik 1.909.300 TL 1.3 280 HP, Fişli Hibrit Veloce, Otomatik 2.324.300 TL

Tonale opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Luxury Pack 100.000 TL TI, Veloce Sunroof 50.000 TL TI, Veloce Driving Assistance Pack Diesel 40.000 TL TI Driving Assistance Pack L2 50.000 TL Veloce Özel Renk 30.000 TL TI, Veloce 19" Elmas Kesim Dark Miron Alaşım Jantlar 30.000 TL TI

Giulia fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 280 HP, Benzinli Veloce, Otomatik 2.868.450 TL 2.0 280 HP, Benzinli Competizione, Otomatik 3.239.950 TL

Giulia opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket Luxury Pack 120.000 TL Veloce Açılabilir Cam Tavan 100.000 TL Veloce Driving Assistance Pack 50.000 TL Veloce Metalik Renk 20.000 TL Veloce, Competizione Kırmızı Renkli Fren Kaliperleri 10.000 TL Veloce Etna Kırmızı 200.000 TL Veloce Mat Ayışığı 40.000 TL Competizione

Stelvio fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 280 HP, Benzinli Veloce, Otomatik 3.133.450 TL 2.0 280 HP, Benzinli Competizione, Otomatik 3.524.950 TL

Stelvio opsiyon fiyatları - Haziran 2023