İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Türkiye'de dönem dönem ilgi çeken markalar arasında yer alıyor. Marka, şimdilerde geçmişteki popülaritesini yitirmiş olsa da özellikle Tonale'in satışa sunulması, markanın satışlarını yeniden canlandırdı.
Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun kur zammını da yansıttığı Haziran 2023 güncel fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Alfa Romeo araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|14 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Tonale
|1.664.300 TL
|1.759.300 TL
|Giulia
|2.708.450 TL
|2.868.450 TL
|Stelvio
|2.958.450 TL
|3.133.450 TL
Alfa Romeo mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Tonale
|1.604.300 TL
|Giulia
|2.678.450 TL
|Stelvio
|2.878.450 TL
Tonale fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 130 HP, Dizel
|TI, Otomatik
|1.759.300 TL
|1.5 160 HP, Hibrit
|TI, Otomatik
|1.834.300 TL
|1.5 160 HP, Hibrit
|Veloce, Otomatik
|1.909.300 TL
|1.3 280 HP, Fişli Hibrit
|Veloce, Otomatik
|2.324.300 TL
Tonale opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Luxury Pack
|100.000 TL
|TI, Veloce
|Sunroof
|50.000 TL
|TI, Veloce
|Driving Assistance Pack Diesel
|40.000 TL
|TI
|Driving Assistance Pack L2
|50.000 TL
|Veloce
|Özel Renk
|30.000 TL
|TI, Veloce
|19" Elmas Kesim Dark Miron Alaşım Jantlar
|30.000 TL
|TI
Giulia fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 280 HP, Benzinli
|Veloce, Otomatik
|2.868.450 TL
|2.0 280 HP, Benzinli
|Competizione, Otomatik
|3.239.950 TL
Giulia opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Luxury Pack
|120.000 TL
|Veloce
|Açılabilir Cam Tavan
|100.000 TL
|Veloce
|Driving Assistance Pack
|50.000 TL
|Veloce
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Veloce, Competizione
|Kırmızı Renkli Fren Kaliperleri
|10.000 TL
|Veloce
|Etna Kırmızı
|200.000 TL
|Veloce
|Mat Ayışığı
|40.000 TL
|Competizione
Stelvio fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 280 HP, Benzinli
|Veloce, Otomatik
|3.133.450 TL
|2.0 280 HP, Benzinli
|Competizione, Otomatik
|3.524.950 TL
Stelvio opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Luxury Pack
|120.000 TL
|Veloce
|Açılabilir Cam Tavan
|100.000 TL
|Veloce
|Driving Assistance Pack
|50.000 TL
|Veloce
|Metalik Renk
|20.000 TL
|Veloce, Competizione
|Kırmızı Renkli Fren Kaliperleri
|10.000 TL
|Veloce
|Etna Kırmızı
|200.000 TL
|Veloce
|Mat Ayışığı
|40.000 TL
|Competizione
|21" Alüminyum Jantlar
|20.000TL
|Veloce