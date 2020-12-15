Amazfit, eylül ayında duyurduğu GTS 2 ve GTR 2'nin uygun fiyatlı versiyonlarını duyurdu. GTS 2e ve GTR 2e olarak isimlendirilen akıllı saatler, orijinal modellere kıyasla biraz daha seyreltilmiş özelliklere sahip. Ancak bu durum, akıllı saatlerin kullanım süresini ciddi oranda artırıyor. Üstelik bu modellerin fiyatları da daha uygun.

Son dönemlerin popüler giyilebilir teknolojik ürün üreticilerinden bir tanesi olan Amazfit, kısa bir süre önce GTS 2 ve GTR 2 isimli akıllı saatlerini piyasaya sürmüştü. Bu akıllı saatlerin gördüğü ilgiden memnun kalan şirket şimdi, daha uygun fiyata tek şarj ile daha uzun kullanım süresi sunan GTS 2e ve GTR 2e isimli akıllı saatlerini duyurdu.

Amazfit'in yeni akıllı saatleri, temelde orijinal modellerle aynı özelliklere sahip. Örneğin GTS 2e, GTS 2'nin sahip olduğu 246 mAh bataryaya sahip. Ancak geliştirici ekip, GTS 2'de yer alan Wi-Fi özelliğini kaldırarak, GTS 2e'nin 24 güne kadar kullanılabilmesini sağlamış durumda. Ancak bu akıllı saatin tüm özelliklerini daima açık şekilde kullanırsanız, 14 günlük kullanım imkanıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Amazfit'in yeni akıllı saatleri, orijinal modellerle aynı tasarıma sahip

Amazfit mühendislerinin GTS 2 ve GTS 2e'de yaptığı değişimler, GTR 2 ile GTR 2e arasında da birebir mevcut. AMOLED ekrana sahip olan yeni model, tıpkı orijinal saatte olduğu gibi 471 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Ancak bu batarya, GTR 2'den kaldırılan özellikler sayesinde 10 gün daha fazla, yani 24 gün kullanım imkanı sunuyor.

Amazfit tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı saatlerinin her ikisi de 120 dolar (yaklaşık 940 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. İlk satışları 24 Aralık'ta başlayacak olan akıllı saatlerin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmezliğini koruyor.